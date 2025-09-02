H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ναν: Με ενδιαφέρει η συνέπεια, θέλουμε ο Σορτς να είναι ο εαυτός του
Ναν: Με ενδιαφέρει η συνέπεια, θέλουμε ο Σορτς να είναι ο εαυτός του
Ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνύπαρξη του με τον Τι Τζέι Σορτς
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών να έχει αρχίσει.
Ο MVP της περυσινής σεζόν στην Euroleague, Κέντρικ Ναν, στις δηλώσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δύναμη που θα έχει το «τριφύλλι» στη γραμμή των γκαρντ.
«Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».
Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».
Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τί να κάνει».
Για την τριάδα με Σλούκα και Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο MVP της περυσινής σεζόν στην Euroleague, Κέντρικ Ναν, στις δηλώσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δύναμη που θα έχει το «τριφύλλι» στη γραμμή των γκαρντ.
«Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».
Οι δηλώσεις του Ναν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική σεζόν— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 2, 2025
«Με ενδιαφέρει η συνέπεια, θέλουμε ο Σορτς να είναι ο εαυτός του»
🎥 @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/UVt1f3Oywf
Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».
Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τί να κάνει».
Για την τριάδα με Σλούκα και Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα