Ο Γιαννακόπουλος κλείνει το Instagram για «πνευματική συντήρηση»
Ο Γιαννακόπουλος κλείνει το Instagram για «πνευματική συντήρηση»
Μέσω ενός story σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε πως απενεργοποιεί τον λογαριασμό του
Λίγες ώρες μετά την τιμωρία που δέχτηκε από τη EuroLeague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως απενεργοποιεί τον λογαριασμό του στο Instagram.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανάρτησε story μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, που φαινόταν ο ίδιος στο Σούνιο, γράφοντας:
«Αυτός ο λογαριασμός θα κλείσει επ' αόριστον καθώς ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση».
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανάρτησε story μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, που φαινόταν ο ίδιος στο Σούνιο, γράφοντας:
«Αυτός ο λογαριασμός θα κλείσει επ' αόριστον καθώς ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα