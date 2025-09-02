Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε και επίσημα το δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ντανιέλ Ποντένσε Ολυμπιακός Αλ Σαμπάμπ

Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε και επίσημα το δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Το δανεισμό του Πορτογάλου στους ερυθρόλευκους ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία

Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε και επίσημα το δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Ντάνιελ Ποντένσε. Η τρίτη θητεία του Πορτογάλου εξτρέμ στο Λιμάνι είναι οριστική, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε το μονοετή δανεισμό του βραχύσωμου winger.

Το αγαπημένο παιδί της ερυθρόλευκης εξέδρας έφτασε στο βράδυ της Δευτέρας (1/9) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν περίπου 2.000 φίλαθλοι των Πειραιωτών για να καλωσορίσουν και πάλι τον Ποντένσε στην ερυθρόλευκη οικογένεια.

O 29χρονος ακραίος επιθετικός μετράει 115 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, με 28 γκολ και 27 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα (2020) και φυσικά το Conference League.


Ειδήσεις σήμερα:

Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία

«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης