Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε και επίσημα το δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό
Το δανεισμό του Πορτογάλου στους ερυθρόλευκους ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Ντάνιελ Ποντένσε. Η τρίτη θητεία του Πορτογάλου εξτρέμ στο Λιμάνι είναι οριστική, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε το μονοετή δανεισμό του βραχύσωμου winger.
Το αγαπημένο παιδί της ερυθρόλευκης εξέδρας έφτασε στο βράδυ της Δευτέρας (1/9) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντριλίμπαρ.
Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν περίπου 2.000 φίλαθλοι των Πειραιωτών για να καλωσορίσουν και πάλι τον Ποντένσε στην ερυθρόλευκη οικογένεια.
O 29χρονος ακραίος επιθετικός μετράει 115 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, με 28 γκολ και 27 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα (2020) και φυσικά το Conference League.
✔️ #الشباب يوافق على إعارة "بودينس" pic.twitter.com/99MKq9KGYW— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 1, 2025
