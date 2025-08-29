Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Η Ρεάλ Οβιέδο ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κάρμο από τη Νότιγχαμ
Η Ρεάλ Οβιέδο ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κάρμο από τη Νότιγχαμ
Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Ανγκολέζου κεντρικού αμυντικού
Ο Ρεάλ Οβιέδο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο με μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον 26χρονο στόπερ να προπονείται ήδη υπό τις οδηγίες του Βέλικο Παουνόβιτς και να τίθεται στην διάθεσή του για τον αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Κάρλος Ταρτιέρε» το Σάββατο (19:00).
Η κίνηση ολοκληρώνει το παζλ στο κέντρο άμυνας της Οβιέδο, με τον Κάρμο να έρχεται από γεμάτες χρονιές στον Ολυμπιακό ως δανεικός.
Γεννημένος στην Αβεϊρού (1999), ο Κάρμο αναδείχθηκε στη Μπράγκα, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2020 και μέσω της μεταγραφής του στην Πόρτο το 2022 καθιερώθηκε ως δυναμικός αμυντικός.
Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια αγωνίστηκε δανεικός στον Ολυμπιακό, καταγράφοντας άνω των 50 συμμετοχών στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, πριν μετακινηθεί στην Οβιέδο.
Με την προσθήκη του Κάρμο, ο Πάουνόβιτς διαθέτει πλέον πέντε κεντρικούς αμυντικούς, γεγονός που ενδέχεται να φέρει αποχωρήσεις, με τον Όιερ Λουένγκο να συγκεντρώνει πιθανότητες μετακίνησης σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Η κίνηση ολοκληρώνει το παζλ στο κέντρο άμυνας της Οβιέδο, με τον Κάρμο να έρχεται από γεμάτες χρονιές στον Ολυμπιακό ως δανεικός.
Γεννημένος στην Αβεϊρού (1999), ο Κάρμο αναδείχθηκε στη Μπράγκα, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2020 και μέσω της μεταγραφής του στην Πόρτο το 2022 καθιερώθηκε ως δυναμικός αμυντικός.
Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια αγωνίστηκε δανεικός στον Ολυμπιακό, καταγράφοντας άνω των 50 συμμετοχών στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, πριν μετακινηθεί στην Οβιέδο.
Με την προσθήκη του Κάρμο, ο Πάουνόβιτς διαθέτει πλέον πέντε κεντρικούς αμυντικούς, γεγονός που ενδέχεται να φέρει αποχωρήσεις, με τον Όιερ Λουένγκο να συγκεντρώνει πιθανότητες μετακίνησης σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
#𝐈𝐀mCarmo 🤯#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/9vNlVk6A2Q— Real Oviedo (@RealOviedo) August 29, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα