Παναθηναϊκός: Ρυθμίστηκε η τελευταία λεπτομέρεια για Ταμπόρδα και αναμένεται στην Αθήνα
Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός και η Μπόκα έλυσαν και το τελευταίο θέμα για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα που όπως όλα δείχνουν αναμένεται το σαββατοκύριακο στην Αθήνα
Ολοκληρώθηκαν τα τελευταία διαδικαστικά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπόκα τα ξημερώματα της Παρασκευής για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα που όπως όλα δείχνουν αναμένεται το σαββατοκύριακο στην Αθήνα.
Εδώ και δύο εβδομάδες το Gazzetta έχει αποκαλύψει τις προχωρημένες επαφές του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα, δίνοντας συνέχεια με αποκλειστικά, έγκαιρα και έγκυρα ρεπορτάζ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης που το τελευταίο 48ωρο παρουσιάστηκε ως τελειωμένη από τα media στην Αργεντινή.
Η αλήθεια είναι πως η ολοκλήρωση της υπόθεσης το τελευταίο διήμερο πέρασε από διάφορα στάδια αλλά κάθε σκόπελος ξεπεράστηκε, υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους του Τριφυλλιού πως ποτέ δεν είναι εύκολο να πάρεις παίκτη από την Λατινική Αμερική.
Χρειάστηκε τεράστια υπομονή και κινήσεις ακόμη και του ίδιου του παίκτη για να κυλήσουν όλα προς το happy end και τα ξημερώματα της Παρασκευής ρυθμίστηκε και η τελευταία λεπτομέρεια. Ο χρονικός ορίζοντας και ο τρόπος καταβολής των 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Παναθηναϊκό στην Μπόκα.
Το μόνο που απομένει είναι μια τυπική διαδικασία από τον αργεντίνικο σύλλογο για να δωθεί το «οκ» και να μπει στο αεροπλάνο ο 24χρονος άσος για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
