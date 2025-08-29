Παναθηναϊκός: Ρυθμίστηκε η τελευταία λεπτομέρεια για Ταμπόρδα και αναμένεται στην Αθήνα

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός και η Μπόκα έλυσαν και το τελευταίο θέμα για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα που όπως όλα δείχνουν αναμένεται το σαββατοκύριακο στην Αθήνα