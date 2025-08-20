Πρόωρο αντίο του Τσιτσιπά από το τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ πριν το US Open, 2-0 από τον Ινσακέτε

Απογοητευτική παρουσία κι αποκλεισμός

Αλλά ξαναβρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, με το 4ο διπλό λάθος έδωσε διπλό break point στον Μπου Ινσακέτε, που αμέσως έκλεισε το game για το 5-3.Για να ακολουθήσει το... τρελό 9ο game: Ο Tσιτσιπάς έφθασε στο 0-40, ο Μπου Ινσακέτε με δύο άσους και έναν winner ισοφάρισε, με διπλό λάθος έδωσε νέα ευκαιρία στον Τσιτσιπά, όμως είχε την ψυχραιμία να κλείσει το game και μαζί το σετ με 6-3, με τον Τσιτσιπά να μετρά 18 συνολικά αβίαστα λάθη.Στραβά άρχισε το 2ο σετ για τον Τσιτσιπά, που δέχθηκε νέο break (1-0) και τον Μπου Ινσακέτε να κάνει το 2-0.Χαρακτηριστικό της απόδοσης του Τσιτσιπά ήταν το επόμενο game: Τρία στη σειρά αβίαστα λάθη (0-40), για να ακολουθήσουν τρεις στη σειρά winners (40-40), με τον Μπου Ινσακέτε να πετυχαίνει τελικά νέο διαδοχικό breaκ για το 3-0.Ο 23χρονος Κινέζος, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό ξέφυγε με 4-0, αποκτώντας μεγάλο προβάδισμα. Ο Τσιτσιπάς με love game σταμάτησε το σερί του αντιπάλου του (4-1) και στο επόμενο game ανεβάζοντας την απόδοσή του, έκανε το break για το 4-2.Είχε την ευκαιρία να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του σετ, αλλά αντ' αυτού ο Μπου με νέο break έκανε το 5-2.Ο Κινέζος σέρβιρε για τη νίκη, έφθασε σε δύο match points, που «έσβησε» με ισάριθμους winners o Tσιτσιπάς, όμως στην 3η ευκαιρία με άσο έφθασε στο 6-2 και στην πρόκριση.Πηγή:www.gazzetta.gr