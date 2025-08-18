Cincinnati Open: Εγκατέλειψε λόγω αδιαθεσίας στον τελικό ο Σίνερ, νέος «βασιλιάς» ο Αλκαράθ - Βίντεο
Cincinnati Open: Εγκατέλειψε λόγω αδιαθεσίας στον τελικό ο Σίνερ, νέος «βασιλιάς» ο Αλκαράθ - Βίντεο

O Ιταλός, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, εγκατέλειψε στο 23' ενώ το σκορ ήταν 5-0 υπέρ του Αλκαράθ στο 1ο

Cincinnati Open: Εγκατέλειψε λόγω αδιαθεσίας στον τελικό ο Σίνερ, νέος «βασιλιάς» ο Αλκαράθ - Βίντεο
Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο νέος "βασιλιάς" στο Cincinnati Open μετά την εγκατάλειψη του Γιανίκ Σίνερ στον τελικό. 

Ο Ιταλός τενίστας, κάτοχος του τίτλου και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν αισθάνθηκε καλά στο 23' και ενώ ήταν πίσω με 5-0 γκέιμ στο 1ο σετ και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ. 



Από την αρχή του αγώνα δεν ένιωθε καλά και αφού το εξήγησε στον γιατρό αποφάσισε να εγκαταλείψει. O Σίνερ βούρκωσε με τον Αλκαράθ να σπεύδει να τον ρωτήσει για την υγεία του και να τον παρηγορεί. 

Αυτός είναι ο 8ος τίτλος Masters του Αλκαράθ που πάει φορτσάτος στο US OPEN. 




