Super League: Ο Άγγελος Αναστασιάδης νέος εκπρόσωπος της λίγκας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ
Super League: Ο Άγγελος Αναστασιάδης νέος εκπρόσωπος της λίγκας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ
Αυτό αποφάσισε η ΓΣ της Super League
Ο Άγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος της Super League στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά και προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και της ομάδας της Θεσσαλονίκης κατέχει την θέση του Β' αντιπροέδρου στην ΠΑΕ και αποφασίστηκε να είναι ο συνδετικός κρίκος της λίγκας με την ΕΠΟ.
Η ανακοίνωση της Super League
Κατά τη σημερινή Έκτακτη Γ.Σ. της Super League, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του κ. Δημοκράτη Παπαδόπουλου από τον κ. Άγγελο Αναστασιάδη ως εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
