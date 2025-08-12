Super League: Ο Άγγελος Αναστασιάδης νέος εκπρόσωπος της λίγκας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ
Super League: Ο Άγγελος Αναστασιάδης νέος εκπρόσωπος της λίγκας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ

Αυτό αποφάσισε η ΓΣ της Super League

Super League: Ο Άγγελος Αναστασιάδης νέος εκπρόσωπος της λίγκας στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ
Ο Άγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος της Super League στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. 

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά και προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και της ομάδας της Θεσσαλονίκης κατέχει την θέση του Β' αντιπροέδρου στην ΠΑΕ και αποφασίστηκε να είναι ο συνδετικός κρίκος της λίγκας με την ΕΠΟ. 

Η ανακοίνωση της Super League

Κατά τη σημερινή Έκτακτη Γ.Σ. της Super League, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του κ. Δημοκράτη Παπαδόπουλου από τον κ. Άγγελο Αναστασιάδη ως εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

