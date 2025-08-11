Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Τάισον, ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο - Αμφίβολος για τη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ
Ο μοναδικός σίγουρος απόντας από το ματς της Πέμπτης είναι ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος προπονείται ατομικά
Ανησυχία στον ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ, την Πέμπτη (20:00), καθώς το ιατρικό δελτίο περιείχε το όνομα του Τάισον, ο οποίος στη σημερινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις στο δικέφαλο και είναι αμφίβολος για τη σημαντική αναμέτρηση με τους Αυστριακούς.
Θυμίζουμε ότι το πρώτο ματς στο γήπεδο της Τούμπας είχε ολοκληρωθεί με λευκή ισοπαλία.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Το πρόγραμμα της Δευτέρας (11.08) ήταν αφιερωμένο στην επιθετική τακτική, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ οι παίκτες έπαιξαν και δίτερμα σε μικρό χώρο.
Ο Τάισον έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεξετάζεται καθημερινά. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο.
Την Τρίτη (12.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45».
