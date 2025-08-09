Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
ΑΕΚ: Προχωράει η μεταγραφή του Σιμάνσκι στη Λέγκια, σύμφωνα με τους Πολωνούς
Στην Πολωνία γράφουν ότι η μεταγραφή του Νταμιάν Σιμάνσκι στη Λέγκια πρόκειται να ολοκληρωθεί, με την ΑΕΚ, ωστόσο, να μην έχει δεχθεί ακόμα πρόταση για την παραχώρηση του παίκτη
Δημοσιεύματα από την Πολωνία φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Λέγκια Βαρσοβίας για τον μέσο της ΑΕΚ, Νταμιάν Σιμάνσκι. Σύμφωνα με πηγές από τη χώρα, ο Πολωνός διεθνής βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της ομάδας, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών να έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό.
Όπως αναφέρει το sport.tvp, η απόκτηση ενός «εξαριού» αποτελεί προτεραιότητα για τη Λέγκια, και ο Σιμάνσκι θεωρείται η ιδανική επιλογή για τη θέση αυτή. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μιχάλ Ζεβλάκοφ, είχε δηλώσει κάτι ανάλογο στα μέσα Ιουλίου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση από τη Λέγκια, γεγονός που κρατά την υπόθεση της μεταγραφής σε αναμονή.
Παρόλο που ο Σιμάνσκι έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, το ενδιαφέρον από την πατρίδα του παραμένει έντονο, με τη Λέγκια να ελπίζει ότι θα βρεθεί λύση και ο διεθνής μέσος θα αποτελέσει το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα της.
Ο 30χρονος μέσος, από το 2020 που βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει καταγράψει 190 συμμετοχές με την ΑΕΚ, σημειώνοντας 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ παράλληλα έχει φορέσει 18 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πολωνίας.
«Εάν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη, ο Σιμάνσκι αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα της Λέγκια, μετά τους Πέταρ Στογιάνοβιτς, Μιλέτα Ράγιοβιτς και Αρκάδιους Ρέτσα» καταλήγει το δημοσίευμα.
Z informacji https://t.co/guExYnGgQF wynika, że temat pozyskania Damiana Szymańskiego przez Legię Warszawa przyspieszył ❗️ pic.twitter.com/xTiOmJEhCb— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 8, 2025
