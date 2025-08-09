ΑΕΚ: Προχωράει η μεταγραφή του Σιμάνσκι στη Λέγκια, σύμφωνα με τους Πολωνούς

Στην Πολωνία γράφουν ότι η μεταγραφή του Νταμιάν Σιμάνσκι στη Λέγκια πρόκειται να ολοκληρωθεί, με την ΑΕΚ, ωστόσο, να μην έχει δεχθεί ακόμα πρόταση για την παραχώρηση του παίκτη