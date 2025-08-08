Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Παναθηναϊκός: Φιλικό με την Κ19, ατομικό οι Μπακασέτας και Ιωαννίδης
Με φιλικό κόντρα στην Κ19 ξεμούδιασαν όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν αγωνίστηκαν βασικοί στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ
Την επομένη της εντός έδρας «λευκής» ισοπαλίας (0-0) με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο «Γ. Καλαφάτης» για να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς.
Ο Ρουί Βιτόρια μοίρασε το πρόγραμμα σε δύο γκρουπ: οι βασικοί της πρώτης αναμέτρησης ακολούθησαν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι αγωνίστηκαν σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κ19 του συλλόγου.
Εκτός κανονικού προγράμματος έμειναν οι Φώτης Ιωαννίδης και Τάσος Μπακασέτας, οι οποίοι συνεχίζουν την ατομική αποκατάσταση λόγω μυϊκών τραυματισμών, με στόχο να τεθούν το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του προπονητή.
Η προετοιμασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες με έμφαση στην τακτική και στις λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν την πρόκριση.
