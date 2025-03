Πάρτι πρωτιάς ο Ολυμπιακός, 1-0 τον ΟΦΗ, έχασαν έδαφος ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, στα πλέι οφ ο Ατρόμητος - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d8bz2gqkqs29)

Η κανονική περίοδος της Super League 1 ωολοκληρώθηκε με την 26η και τελευταία αγωνιστική να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, καθορίζοντας τις τελικές θέσεις τόσο για τα Play Off όσο και για τα Play Out. Ο Ολυμπιακός ήταν ο κερδισμένος της κορυφής, εκμεταλλευόμενος τα στραβοπατήματα των αντιπάλων του στην τετράδα, ενώ η μάχη για την οκτάδα και την παραμονή κράτησε τους φιλάθλους με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.Σε ένα κατάμεστο και εορταστικό «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ, χάρη σε πέναλτι του Ροντινέι στο 44ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο έκλεισαν με νίκη την κανονική περίοδο, αλλά εκμεταλλεύτηκαν τα στραβοπατήματα των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ , ανοίγοντας τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός μπαίνει στα Play Off από θέση ισχύος, έχοντας πλέον το πάνω χέρι στη μάχη του τίτλου. ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που χρειαζόταν για να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή, μένοντας στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος πήρε τον «χρυσό» βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στον Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας την είσοδό του στα Play Off 5-8, ενώ παράλληλα έριξε τους «πράσινους» στο -10 από την κορυφή.Στη μεγαλύτερη έκπληξη της αγωνιστικής, η Athens Kallithea επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο «δικέφαλος» του Βορρά έχασε έδαφος, ενώ η ομάδα της Καλλιθέας πήρε μία νίκη-ανάσα στη μάχη της παραμονής, δείχνοντας ότι θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της στα Play Out.Η Λαμία έβαλε «φωτιά» στη μάχη των Play Out , επικρατώντας με 1-0 του Βόλου στην έδρα της την ώρα που ο Πανσερραϊκός έκανε σπουδαία ανατροπή στην Τρίπολη, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης.Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα του Λεβαδειακού, με το 0-0 να τον αφήνει εκτός οκτάδας και να τον στέλνει στα Play Out.Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής στην κανονική περίοδο της Σούπερ Λίγκας και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες συναντήσεις, είδε τη διαφορά από τους διώκτες του στην πρώτη τετράδα να ανοίγει.Μέσα σε μια ενθουσιώδη και φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς σαν αύριο ο πειραϊκός σύλλογος συμπληρώνει έναν αιώνα από την ίδρυσή του, οι παίκτες των δύο ομάδων φρόντισαν να ανταποκριθούν προσφέροντας ένα παιχνίδι με ρυθμό και ένταση.Το γκολ που έκανε τη διαφορά ήρθε στο 44’ με τον Ροντινέι να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Λιούις. Ο τελευταίος αποβλήθηκε στην φάση του πέναλτι με τους Κρητικούς να συνεχίζουν με δέκα στην υπόλοιπη διάρκεια του ματς.Στο 0-0 έμειναν Άρης και ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους για την κανονική διάρκεια. Αποτέλεσμα που άφησε αμφότερες τις ομάδες δυσαρεστημένες, ιδιαίτερα την Ένωση, που είδε τον Ολυμπιακό να απομακρύνεται κι άλλο ενόψει των playoffs.