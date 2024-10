Ζοέλ Μάτιπ: Έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών

Ο Ζοέλ Μάτιπ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ και ενώ τα αγγλικά ΜΜΕ ανέφεραν πως είναι σε συζητήσεις με ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του, σήμερα αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε πως αποσύρεται από τα γήπεδα, σε ηλικία μόλις 33 ετών.

