Ο Παναθηναϊκός κλείνει με 4,5 εκατ. τον χρόνο τον Σάρι - Ποιος είναι ο Ιταλός προπονητής

Κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι.



Ο 65χρονος προπονητής που έχει κερδίσει το Europa League με την Τσέλσι και έχει δουλέψει μεταξύ άλλων στη Λάτσιο, στη Γιουβέντους, με την οποία πήρε πρωτάθλημα, και στη Νάπολι είναι κοντά στο να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.





Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ο Γιάννης Αλαφούζος ταξίδεψε στην Ιταλία για να κλείσει το deal.

O Παναθηναϊκός κατέθεσε σπουδαία οικονομική πρόταση στον έμπειρο Ιταλό προπονητή ο οποίος μέχρι φέτος δούλευε στην Λάτσιο. Όπως όλα δείχνουν τον κλείνει τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια προκειμένου να «χτίσει» μια ομάδα που θα επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδος αλλά θα διακριθεί και στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τον Sport -Fm έως την Κυριακή θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα Σάρι.

🚨 Panathinaikos have sent a 'big offer' to Maurizio Sarri to become their new head coach! 🇮🇹☘️



The Italian is mulling over his decision.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/Bna4DmyT9i