Euroleague, Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 72-53: Διαβολοβδομάδα... όνειρο

Ναι, αυτός ήταν Παναθηναϊκός της Euroleague!



Πραγματοποιώντας το καλύτερο αμυντικό παιχνίδι της σεζόν και ένα από τα καλύτερα στη σύγχρονη ιστορία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, οι «πράσινοι» ήταν τα απόλυτα αφεντικά του ματς από την αρχή έως το τέλος.





Δεν άφησαν την Βιλερμπάν να ανασάνει ούτε... δευτερόλεπτο έχοντας κρατήσει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Dwayne Bacon keeps going until the 𝗧𝗛𝗥𝗢𝗪 𝗗𝗢𝗪𝗡



'Flight Time' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/sBs7QLt5Pd