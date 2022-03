Η πρόταση του Τσιτσιπά για 5 σετ στο τένις γυναικών, το πείραμα των 80s, η μάχη των φύλων και οι αντιδράσεις των θρύλων

"Does he want to play 𝐧𝐢𝐧𝐞 sets?"



Stefanos Tsitsipas' suggestion that women's matches be extended to best-of-five sets has not gone down well with Naomi Osaka 😬 — Eurosport (@eurosport) March 29, 2022





Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια δήλωση τουγια καθιέρωση 5 σετ σε αγώνες τένις γυναικών στα Grand Slam υπάρχει αναστάτωση στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.Η Καρολίνα Πλίσκοβα εξέφρασε την αποστροφή της στην πρόταση του Έλληνα με emjois ενώ ηκαι πρότεινε να παίζουν στα 9 σετ με αρκετή δόση ειρωνείας.Το θέμα τουέχει να κάνει περισσότερο με το prize money. Συγκεκριμένα οι άνδρες για να κερδίσουν ένα Grand Slam μπορεί να παίξουν έως και 35 σετ (7 αγώνες επί 5 σετ) ενώ οι γυναίκες μόλις 21.Μπορεί να υπάρχει διαφορά 14 σετ αλλά τα χρήματα που θα πάρει ο νικητής είναι τα ίδια στους άνδρες και στις γυναίκες. Γι' αυτό πάλεψαν επί χρόνια οι γυναίκες με πρώτη και καλύτερη την Μπίλι Τζιν Κινγκ.Η Αμερικανίδα τενίστρια που πρωτοστάτησε στην ίδρυση της WTA το 1970 είχε παίξει το 1973 έναν αγώνα τένις με τον Μπόμπι Ριγκς με τον τελευταίο να θέλει να αποδείξει ότι οι γυναίκες δεν μπορεί να κερδίσουν τους άνδρες.Ο αγώνας διεξήχθη στο Χιούστον μπροστά σε 30.472 θεατές και είχε οριστεί να παιχτούν έως 5 σετ. Η Κινγκ επικράτησε με 6-4,6-3,6-3 και έγραψε ιστορία.Τα 5 σετ δεν είναι άγνωστα φυσικά στις γυναίκες. Από το 1891 έως το 1901 στις ΗΠΑ οι τελικοί (προάγγελος του US Open) μπορούσαν να έχουν έως 5 σετ. Το 1976 οι γυναίκες ψήφισαν για να παίξουν αγώνες best of five αλλά οι διοργανωτές των τουρνουά δεν το δέχτηκαν.Αυτό ίσχυσε μόνο στους τελικούς του WTA όπου συμμετείχε το 2021 η Μαρία Σάκκαρη. Από το 1984 έως το 1988 η νικήτρια έπρεπε να πάρει 3 σετ για να φύγει με την κούπα από το κορτ.Αυτή η αλλαγή μας χάρισε τον φανταστικό τελικό τηςμε την Γκαμπριέλα Σαμπατίνι το 1990 ο οποίος κρίθηκε στα 5 σετ και είχε διάρκεια 3.47'!Στους τελικούς αυτούς έπαιξαν μεγάλες μορφές του παγκόσμιου τένις όπως η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η Στέφι Γκραφ, η Κρις Έβερτ με την Γερμανίδα να είναι η μοναδική που κέρδισε 2 τελικούς στα 5 σετ!Το 1998 καταργήθηκαν τα 5 σετ για δυο λόγους.Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι αγώνες των ανδρών έχουν τεράστια τηλεθέαση σε σχέση με των γυναικών και φυσικά κόβουν περισσότερα εισιτήρια. Γι' αυτό τον λόγο η WTA ακολούθησε την ATP όσο αφορά τις κατηγορίες των τουρνουά ενώ όταν υπάρχουν τουρνουά και με άνδρες και γυναίκες ανεβαίνουν τα νούμερα και στα παιχνίδια της WTA.Σε Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) θα είναι δύσκολο να δούμε αγώνες best of five και για λόγους προγραμματισμού. Όταν κάθε παιχνίδι μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε ώρες το πρόγραμμα είναι απίθανο να καταρτιστεί όταν υπάρχουν προβλήματα σε κάποια τουρνουά όταν παίζουν 5 σετ μόνο οι άνδρες.Την εποχή που καθιερώθηκε το best of five σταθέση υπέρ της αλλαγής είχαν πάρει η Κρις Έβερτ και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα.«Ο τελικός του best of five προσθέτει μια άλλη συναρπαστική διάσταση στο τουρνουά, καθώς μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες να αναδείξουμε το ταλέντο μας», είπε τότε η Ναβρατίλοβα.Από την πλευρά της η Κρις Έβερτ τόνιζε:«Οι γυναίκες είμαστε δυνατές, πρόθυμες και ικανές να παίξουμε πέντε σετ. Όλες οι συμφώνησαν, όμως δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θέλουν τα τουρνουά. Εμείς είμαστε εδώ. Θέλετε best of five, θέλετε best of seven; Ό,τι θέλετε», θα πει πολλά χρόνια αργότερα η κάτοχος των 23 Grand Slam τίτλων η Σερένα Ουίλιαμς.Για το θέμα πολλά χρόνια αργότερα είχαν μιλήσει ο Ράφα Ναδάλ και ο Άντι Μάρεϊ.Ο Ισπανός είχε σημειώσει: «Δηλαδή, όταν παίζεις για να κερδίσεις ένα Grand Slam στα πέντε σετ, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, έτσι δεν είναι; Ψυχικά και σωματικά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο ανθεκτικός για ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.Ο Σκοτσέζος είχε τονίσει: «Δεν είναι το θέμα αν είναι κατώτερες από μας οι γυναίκες. Μοιάζει σα να είναι δύο διαφορετικά αθλήματα, όταν υπάρχει αυτή η διαφορά. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι άνδρες προπονούμαστε πιο σκληρά για τις γυναίκες, αλλά αν πρέπει να προπονείσαι για πέντε σετ, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι διαφορετική η απόσταση. Αλλά πρέπει να αλλάξει κάτι. Είτε οι άντρες να παίζουμε στα τρία σετ, είτε οι γυναίκες στα πέντε. Νομίζω ότι αυτό είναι το παράπονο των περισσότερων».Στα ομαδικά αθλήματα οι κανόνες που ισχύουν για τους άνδρες ισχύουν και για τις γυναίκες. Όσο αφορά τα ατομικά στην κορυφαία διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η κολύμβηση έχει τα ίδια αγωνίσματα σε άνδρες και γυναίκες.Επίσης δεν υπάρχουν 50.000 βάδην στις γυναίκες. Σε αθλήματα όπως είναι η άρση βαρών υπάρχουν διαφορές στις κατηγορίες.Το 2024 στο Παρίσι η ΔΟΕ προωθεί την απόλυτη ισότητα ανδρών-γυναικών με 50-50 όσο αφορά τις συμμετοχές.