No Finish Line Athens: Λήγει η διορία των εγγραφών - Εμβολιασμένοι οι δρομείς

Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον 90ωρο φιλανθρωπικό αγώνα Charity Run, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης nflathens.com έως και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και να προσφέρουν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Η Οργανωτική Επιτροπή του No Finish Line Athens, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας θα ακολουθήσει κατά τη διεξαγωγή του 5ο No Finish Line Athens στο ΟΑΚΑ από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, το υγειονομικό πρωτόκολλο που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.Με βάση αυτό, οι συμμετέχοντες αθλούμενοι πρέπει να είναιή νοσήσαντες με πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. Θα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό έως 5% μη εμβολιασμένων ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής όσοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους ή λόγω ηλικίας.Ωστόσο οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να έχουν κάνει PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών. Ανήλικοι συμμετέχοντες, κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να έχουν self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα.Η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική στους αθλητές κατά τη διάρκεια της άσκησης, ωστόσο συνίσταται σε ανοικτούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Κατά την θα ληφθούν μέτρα αποφυγής συνωστισμού με προβλέψεις συνεχούς ροής των συμμετεχόντων, ενώ υπάρχει σύσταση για αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών. Τέλος, δεν θα γίνουν τελετές απονομών και οι αθλούμενοι θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλια τους.Στον αγώνα, οι συμμετέχοντες τρέχουν και περπατούν για καλό σκοπό στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, χωρίς χρονικό και χιλιομετρικό περιορισμό και τα χιλιόμετρα μετατρέπονται σε χρήματα για να υλοποιηθούν παιδικά προγράμματα που στηρίζει τοΤο No Finish Line Athens είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας στον κόσμο και την Ελλάδα και από το 2017 έως και σήμερα έχει ενισχύσει με συνολικές δωρεές 128.610 ευρώ την Ένωση “Μαζί για το Παιδί”, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996 με σκοπό να ενώσει την προσπάθεια δέκα μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται ισότιμα για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών.Για περισσότερες πληροφορίεςhttps://nflathens.comhttps://www.facebook.com/NoFinishLineAthenshttps://www.instagram.com/nflathenshttps://twitter.com/NFLAthens