Αντετοκούνμπο: Οι μοναδικές στιγμές που έκαναν ολόκληρο το Μιλγουόκι να υποκλιθεί στον «Greek Freak»

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Giannis starts his #BucksMediaDay session with a joke... pic.twitter.com/hsj0PfJtAb — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 26, 2016

Steph Curry chooses to lay down instead of be posterized by #Giannis 😂😂😂#NBAAllStar pic.twitter.com/6lsZeuiS1S — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

“I’d kill him” 😂👊🏾

Love this dude. It’s why he’s an @NBA beast & the Bucks are #1 in the E.

But you don’t want this smoke, cuz I will slap your lips off into next week, son.

And by that I mean, let’s just get a workout in and enjoy some tequila after 😂🙏🏾👊🏾. https://t.co/gZcElqPYLd — Dwayne Johnson (@TheRock) January 5, 2019

Hundreds of Greeks serenade @Giannis_An34 after the game in Cleveland!! pic.twitter.com/slAIvmlXtj — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2017

“We want change. We want justice.”



Giannis addressing the protesters in Milwaukee



(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau — Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020

Κάτοικος Μιλγουόκι και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος φρόντισε να δώσει τέλος στο σίριαλ της ανανέωσης του συμβολαίου του.Ο Greek Freak διατηρούσε το δικαίωμα ως τις 21 Δεκεμβρίου να υπογράψει το supermax συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι Μπακς ή να περιμένει να λήξει η συμφωνία με τοκαι να βγει ελεύθερος στην αγορά το καλοκαίρι του 2021.Εν τέλει ο back-to-backκαι κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ θα διεκδικήσει το δαχτυλίδι με τα «Ελάφια», ανακοινώνοντας ο ίδιος με τον πλέον επίσημο τρόπο την παραμονή του!«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέλος των Μιλγουόκι Μπακς και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Η... παράσταση συνεχίζεται, πάμε να το πάρουμε», ήταν το λιτό μήνυμα στο ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό στο twitter μοιράζοντας χαμόγελα στους φίλους των 'Ελαφιών'.Στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι έμεινε στο Μιλγουόκι για να φέρει στην πόλη τον τίτλο του πρωταθλητή που ονειρεύεται και ο ίδιος...Ποιο ήταν οι λόγοι όμως που έκαναν το Μιλγουόκι να υποκλιθεί στο... παιδί από τα Σεπόλια, στον άνθρωπο Γιάννη, πίσω από τον back to back MVP του NBA;Στο Μιλγουόκι λατρεύουν τις ιστορίες των αυτοδημιούργητων rookie που καταφέρνουν να κατακτήσουν την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Όλα ξεκίνησαν όταν τονο 18χρονος τότε Γιάννης, έφτασε στην υψηλότερη θέση του, από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομα του στα αθλητικά χρονικά. Με μια ελληνική σημαία στα χέρια και με την οικογένειά του στο πλευρό του ο νεαρός Greek Freak πανηγύρισε τη επιλογή του, από τους Μιλγουόκι Μπακς, στοτου draft του NBA.Η πρώτη του κίνηση μάλιστα μόλις άκουσε τον Ντέιβιντ Στερν να λέει το όνομά του ήταν να κάνει έκπληκτος το… σταυρό του!«Από την αρχή αυτό ήταν το πλάνο μας. Να κάνει το μεγάλο βήμα από την Α2 στο ΝΒΑ», δήλωνε τότε ο εκπρόσωπος του αστέρα του Φιλαθλητικού, Άλεξ Σαράτσης. Εκείνη τη μαγική νύχτα η διαδρομή προς την κορυφή για τον Έλληνα ημίθεο του μπάσκετ με το νούμερο 34 στη φανέλα είχε μόλις εκκινήσει!Μια ακόμη μνημειώδης στιγμή έλαβε χώρα τη σεζόν 2-14-2015 όταν Ρέτζι Έβανς ρώτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά την διάρκεια του αγώνα Σακραμέντο Κινγκς - Μιλγουόκι Μπακς, πόσο χρονών είναι. Ο παίκτης των Κινγκς έδειξε έκπληκτος όταν ο Αντετοκούνμπο του απάντησε ότι είναι 20 χρονών. «20? ... Damn» (20; ...Ανάθεμα). Για την ιστορία οι Μπακς σε εκείνο το παιχνίδι νίκησαν με 111-103, με τον Greek Freak να βάζει την υπογραφή του σε 13 πόντους.Ο παίκτης των Milwaukee Bucks, Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο τα παρκέ και πρωταγωνίστησε στο σποτάκι της Aegean Airlines.Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λοιπόν, φορά τη ζώνη ασφαλείας του, τη μάσκα του, μαζί με Ελληνίδες γιαγιάδες αλλά και το σωσίβιό του και ολοκληρώνοντας τον οδηγό ασφάλειας της Aegean Airlines, έκλεισε το κινητό του τηλέφωνο πριν αρχίσει η πτήση.Το 2017 η Marca χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως το «πιο τέλειο κορμί του ΝΒΑ». Φυσικά η μεταμόρφωση του «Greek Freak» δεν ήταν υπόθεση μιας βραδιάς. Ο Έλληνας άσος όπου βρεθεί και όπου σταθεί αποδεικνύει πως ζει πως όχι απλά ζει για το μπάσκετ, αλλά δε ζει χωρίς αυτό. Σε μια αξέχαστη στιγμή το 2019 κατά τη διάρκεια του σόου του ράπερ Ja Rule, ο Γιάννης δε δίστασε να κάνει προθέρμανση για το δεύτερο ημίχρονο!Με δύο βραβεία MVP στο παλμερέ του, έχει προσθέτει στο όνομα του στη χρυσή λίστα των πολυνικών αθλητών της πολιτείας του Ουισκόνσιν, Chrisitan Yelich, Aaron Rodgers και Ryan Braun, καταστώντας με αυτό τον τρόπο το Μιλγουόκι μια από τις πρωτεύουσες MVP των Ηνωμένων Πολιτειών!Ο «Greek Freak» και το χιούμορ κάποιες φορές δεν τα πάνε καλά. Ειδικά όταν πρόκειται για τις πρώτες Media Days της σεζόν, που η αμηχανία κάνει την εμφάνισή της. Απολαύστε το compilation!Πάντοτε ευθείς και ειλικρινείς, απαλλαγμένες από κάθε ένοια αντιαθλητισμού και επίπλαστου καθωσπρεπισμού, οι συνεντεύξεις του Έλληνα άσου αποτελούν αυτό ακριβώς το απόσταγμα αλήθειας που λατρεύεις να ακούς.Όπως όταν υπέγραψε την πρώτη επέκταση του συμβολαίου του με τους Μπακς, 26χρονος MVP αποκάλυψε μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ιστορία. Συγκεκριμένα, ομολόγησε πως έκανε μαθήματα οδήγησης στο πάρκινγκ της ομάδας υπό τις οδηγίες τουΤο να βλέπεις τον MVP του NBA είναι πανθομολογούμενα σκέτη απόλαυση. Ο Γιάννης χρόνο με το χρόνο και διανύοντας την έβδομη σεζόν του στον μαγικό κόσμο, κυριαρχεί και τίποτα δεν τον σταματά!Ειδικά όταν πάρει τα βήματα για να πάει προς το καλάθι να καρφώσει, τίποτα και κανείς δεν τον σταματά, καθώς πάμπολλες φορές έχει σκοράρει με βροντερά καρφώματα, ακόμα κι αν… άτυχοι αντίπαλοί του επιχειρήσουν να τον κόψουν! Αυτό που ωστόσο έχει γράψει «τη δική του ιστορία», είναι η διάσημη πλέον mean mug face, η γκριμάτσα δηλαδή που έχει όταν καρφώνει και στη συνέχεια γυρίζει στην άμυνα των Μιλγουόκι Μπακς θυμωμένος.δεν μπορούσε να χωνέψει ότι δεν πήρε εκείνος το βραβείο του MVP και σε κάθε ευκαιρία φρόντιζε να το δείχνει τονίζοντας πως εκείνος το άξιζε και όχι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.Ο «Greek Freak» δεν απαντούσε δεν απαντούσε για μεγάλο διάστημα, αλλά τελικά το έκανε απαντώντας παράλληλα και στην αμφισβήτηση που έχει δεχτεί από τον πρώτο καιρό που πήγε στο NBA τονίζοντας πως όσο λένε για εκείνον… διάφορα, τόσο καλύτερος γίνεται.«Αυτή είναι η άποψη των ανθρώπων των Ρόκετς. Είναι ο παίκτης τους και πρέπει να τον στηρίξουν. Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ πως είμαι καλύτερος από τον Τζέιμς. Όμως το βραβείο του MVP είναι στο δικό μου σπίτι. Όταν ήμουν ρούκι έλεγαν αν μπορώ να σταθώ στο ΝΒΑ ή θα πάω στην G League.Μετά είδαν ότι μπορώ να σταθώ, αλλά έλεγαν αν μπορώ να γίνω All Star χωρίς να έχω παιχνίδι από μακριά. Πάντα κάτι έλεγαν. Όπως αν μπορώ να ηγηθώ μιας ομάδας. Μπορείς να αφήσεις αυτά να σε επηρεάσουν ή να συνεχίσεις την πορεία σου. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λένε διάφορα για μένα, τότε είμαι στα καλύτερά μου».Στο πάνθεον με τα εκατό καλύτερα καρφώματα του NBA για τη δεκαετία που πέρασε, μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς, και MVP της κανονικής σεζόν, φιγούραρε στη δεύτερη θέση με το εκπληκτικό κάρφωμα, περνώντας πάνω από τον Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, στον αγώνα κόντρα στους Νικς.Στην πρώτη θέση βρισκόταν το απίστευτο κάρφωμα του Ντεάντρε Τζόρνταν, των Κλίπερς, στο ματς κόντρα στους Πίστονς. Στο «πόστερ» ο Μπράντον Νάιτ.Είτε πρόκειται για το τεράστιο πανό σε ένα γκαράζ στο κέντρο της πόλης ή ως μέρος μιας τοιχογραφίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι κυριολεκτικά μέρος της αισθητικής του Μιλγουόκι.Σταρ και πρωταγωνιστής ήταν για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους Μιλγουόκι Μπακς όπως προκύπτει από το βίντεο των «ελαφιών» για τα ευτράπελα της παραμονής της ομάδας στη «φούσκα» του Ορλάντο για τα play off του ΝΒΑ.Ο Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έδωσε μάχη με τους συμπαίχτες του προκειμένου να τους πείσει οτι το πραγματικό επίθετο τηςείναι «Αναστασάκης».Οι συμπαίκτές του, πάντως, δεν πείστηκαν και άρχισαν να αναζητούν απαντήσεις στην Wikipedia.Δείτε το απολαυστικό βίντεο με την «μάχη» του Αντετοκούνμπο να ξεκινά στο 4:52Ο Ελληνας σούπερ σταρ πλέον απέκτησε το 2019 και το δικό του παπούτσι. Με την υπογραφή του, από τη Nike. Με την ζωή του. Με τα ονόματα της οικογένειας του πάνω. Ενα παπούτσι που τονίζει τη διαδρομή του από τα χρόνια της φτώχειας μέχρι σήμερα που κάνουν... ουρά οι χορηγοί. Τοήταν η απόδειξη πως το περιοδικό Times δεν ανέδειξε τυχαία τον Γιάννη ως ένα από τα πιο επιδραστικά άτομα στον κόσμο!Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει άπειρα χρώματα και σχέδια, όμως, αυτό που είναι ξεχωριστό είναι το λευκό - χρυσό - κόκκινο, που ονομάζεται «Roses» κι είναι αφιερωμένο στον πατέρα του.Τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου του 2019 όταν και ανακηρύχθηκε MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, κατάφερε με το δημόσιο λόγο που άρθρωσε να επισκιάσει το ίδιο του το επίτευγμα αυτό καθ' εαυτό. Η καθηλωτική του ομιλία συγκίνησε ολόκληρη την υφήλιο, προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης και υπερηφάνειας στους απανταχού Έλληνες.Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια εκπληκτική παρουσία το 2017, και φλέρταρε με τον τίτλο του MVP. Τέλειωσε τον αγώνα με 30 πόντους (14/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και κανένα λάθος.Η πιο επική και συνάμα αστεία στιγμή όμως είχε πρωταγωνιστεί τον Greek Freak.Βέβαια σε αυτό βοήθησε πολύ και ο, ο οποίος αντί να τον μαρκάρει έκανε κάτι πολύ μα πολύ αστείο.Ο “The Greek Freak” τον είχε (προ)καλέσει στο Μιλγουόκι για να μία… μάχη βαρέων βαρών, αλλά μόνο σε επίπεδο κιλών. Οι εκπρόσωποι των Μέσων δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν τι θα γινόταν και στο ρινγκ. “Θα τον σκότωνα” είπε με χιούμορ ο 24χρονος πόιντ φόργουορντ των Μπακς.Η απάντηση δεν άργησε να έρθει.“‘Θα τον σκότωνα’ ”Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο. Για αυτό είναι θηρίο στο ΝΒΑ κι οι Μπακς #1 στην Ανατολή.Αλλά δε θες να τα βάλεις μαζί μου, γιατί θα τη φας στα μούτρα που θα κάνεις μία εβδομάδα να συνέλθεις, μικρέ.Και με αυτό εννοώ, ας γυμναστούμε παρέα και πάμε για καμία τεκίλα μετάΌπου και αν παίζει είναι αναμφίβολα σημείο αναφοράς, ειδικά για τους Έλληνες της Αμερικής. Θεωρείται και όχι άδικα κάτι σαν «εθνικός ήρωας». Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει γνωρίσει την αποθέωση από τους ομογενείς, όπως τον Νοέμβριο του 2017 στο Κλίβελαντ. Αφού πρώτα πέτυχε 40 πόντους απέναντι στους Καβαλίερς, στη συνέχεια βγήκε και πάλι στο γήπεδο, όπου τον περίμεναν εκατοντάδες Έλληνες και τον αποθέωσαν.Ο ίδιος δεν μπορούσε να πιστέψει στην εικόνα που έβλεπε και ρώτησε αν όλοι είναι Έλληνες. Τότε, όλοι μαζί, ξεκίνησαν να τραγουδούν τονσε μια αξέχαστη στιγμή που έκανε τον γύρο του κόσμου. Στη συνέχεια ο πάντα χαμογελαστός ηγέτης των Μπακς δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες και να υπογράφει αυτόγραφα, σε μια βραδιά που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ και Κώστας, μαζί με τους συμπαίκτες του «Greek Freak» από τους Μπακς, κατέβηκαν στους δρόμους του Μιλγουόκι, για να διαδηλώσουν κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.Μάλιστα, ο ηγέτης των «ελαφιών» πήρε και τον τηλεβόα και πέρασε το μήνυμά του!Στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας του Μαρτίου έδειξε για ακόμη μια φορά την ανθρώπινη του πλευρά, προσφέροντας 100.000 δολάρια ώστε να ανακουφίσει οικονομικά το προσωπικό του γηπέδου των Μιλγουόκι Μπακς, που λόγω της αναστολής του ΝΒΑ, μένει χωρίς δουλειά!Πάντα ηγέτης… πάντα εντυπωσιακός. Ένας από τα πιο “τρελά” καρφώματα … χάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον Φεβρουάριο του 2018 στη νίκη των Μπακς μέσα στην έδρα των Νιου Γιορκ Νικς.Οι Μπακς έφυγαν στον αιφνιδιασμό, ο Αντετοκούνμπο δέχθηκε την άλεϊ ουπ πάσα του Μίντλεντον και κάρφωσε εντυπωσιακά, περνώντας πάνω από τον –ανήμπορο να αντιδράσει-Άξιο αναφοράς, πως η κάμερα έπιασε τον θρυλικό τενίστα Τζον ΜάκΕνρο να μην πιστεύει σε αυτό που είδε…Χαραγμένη για πάντα στους φίλους της ομάδας θα μείνει η τρυφερή συνάντηση του Γιάννη με μια 11χρονη θαυμάστρια του. Όταν η λιλιπούτειο φαν του του ζήτησε να της υπογράψει μια φανέλα, του παρέδωσε και ένα φάκελο με ζωγραφιές και χειροτεχνίες. Ο Greek Freak όπως ήταν φυσικό συγκινήθηκε από αυτή τη χειρονομία, χαρίζοντας της μια ζεστή αγκαλιά!Ο διεθνής άσος του μπάσκετ που εδώ και λίγους μήνες έχει γίνει μπαμπάς, δε χάνει ευκαιρία να περνά χρόνο με τον γιο του ενώ κάποιες φορές δημοσιεύει και κάποια τρυφερά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Από την φάρσα στον τότε rookie, Στέρλινγκ Μπράουν, με το ποπ κορν στο αμάξι του, μέχρι σε περαστικούς σε στάση λεωφορείου. Τού τη... φύλαγε, όμως, ο Άλεν Άιβερσον!Με κάθε ευκαιρία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνά να αναφερθεί στη σημαντική συμβολή της οικογένειας του στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη, καθώς και στην αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση που του προσφέρουν απλόχερα. Σε ένα ιδιαίτερο οικογενειακό στιγμιότυπο το 2014 ο στηλοβάτης της ζωής του - όπως τον έχει χαρακτηρίσει- ο αείμνηστος πατέρας του, είχε την δυνατότητα να καμαρώσει από κοντά τα κατορθώματα του νεαρού άσου.«Ξέρω ότι ήταν ενθουσιασμένος που είχε τους γονείς του εκεί. Με ρώτησε για τον αδερφό του. Ο Κώστας, ο μικρότερος αδερφός Άλεξ και οι γονείς Βερόνικα και Τσαρλς κατάφεραν να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη σε έναν μακρύ αλλά επιτυχημένο δρόμο με διπλωματικές ενέργειες με επικεφαλής τον JoAnne Anton, ειδικό βοηθό του ιδιοκτήτη της Bucks Herb Kohl. Μου μιλούσε ακόμη πάντοτε με θέρμη και για τον άλλο του αδερφό τον Θανάση», δήλωσε ο προπονητής του Bucks, Larry Drew. Ποιος άλλωστε δεν είχει θαυμάσει την πηγαία αντίδραση χαράς του Γιάννη τη στιγμή που ο Θανάσης σκόραρε τους πρώτους του πόντους;Κάθε σταρ που απολαμβάνει φήμη και αναγνωρισιμότητα γίνεται τραγούδι στα χείλη διάσημων ράπερ. Το όνομα του Αντετοκούνμπο γράφτηκε σε στίχους των Lil' Wayne και Cardi B, αλλά ο ίδιος φαίνεται να προτιμά τον αγαπημένο του- και δικό μας - Light!Το μεγαλείο ανθρωπιάς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος μαζί με τα αδέρφια και τη μητέρα του πρόσφεραν τρόφιμα μακράς διάρκειας στην ενορία του Αγίου Μελετίου σταέχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς και σε ολόκληρο τον κόσμο!Ο δις MVP της κανονικής περιόδου τουσυγκέντρωσε τρόφιμα και τα παρέδωσε στην εκκλησία του Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια, την γειτονιά που μεγάλωσε, προκειμένου να δοθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη για στήριξη.Το ίδιο είχε κάνει και μετά τις πλημμύρες στην Καρδίτσα, όταν, μαζί με τα αδέρφια του, έστειλε είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από την κακοκαιρία «Ιανός».