Προ των πυλών η Nvidia – Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων

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Στο «κόκκινο» επέστρεψε το, κατοχυρώνοντας τα κέρδη που αποκόμισε χθες, με τις τράπεζες να ηγούνται της πτώσης. Ο κλαδικός δείκτης έχασε πάνω από -1%, ενώ ορισμένα blue chips συνέβαλαν με τα κέρδη τους στην απομάκρυνση από τα χαμηλά ημέρας.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (17/11) ουποχώρησε κατά 12,73 μονάδες ή -0,48% και έκλεισε στις 2.637,69 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.624,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.645,47 μονάδες. Κέρδη +0,71% σημειώνει εντός του Νοεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται σε +24,38%.Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας ήταν η απόφαση της JPMorgan να υποβαθμίσει τις ελληνικές μετοχές σε «neutral» από «overweight». Αντίθετα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε σημαντικά στον απόηχο της αύξησης της τιμής στόχου από τη Santander στα 64 ευρώ. Αξιόλογα ήταν επίσης τα κέρδη για τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ, με την πρώτη να λαμβάνει ώθηση από τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε χθες και τη δεύτερη να φτάνει στα υψηλά έτους και μία ανάσα από το ορόσημο των 14 ευρώ.Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Nvidia, η οποία ανακοινώνει σήμερα, μετά το κλείσιμο της Wall Street, τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου. Η ανακοίνωση πραγματοποιείται στη «σκιά» της κρίσης ηγεσίας που προκάλεσε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και των αποκαλύψεων για την υπόθεση κατασκοπείας στην οποία φέρεται να εμπλέκεται πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση.Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό μέσω δανεισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις προοπτικές για το 2027, καθώς και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η αλλαγή διοίκησης στη στρατηγική και την αναπτυξιακή πορεία της Nvidia.Στο εγχώριο μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, που συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα. Οι εταιρικές επιδόσεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικό σημείο αναφοράς για τις επενδυτικές τοποθετήσεις, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν το κλίμα στις αγορές.Αύριο Τετάρτη 18 Νοεμβρίου έξι εισηγμένες θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026. Πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor και η Quest. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Alpha Trust – Ανδρομέδα.Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν ακόμη τέσσερις εισηγμένες. Η Ideal θα ανακοινώσει τις επιδόσεις της πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ενώ η Allwyn και η Cenergy θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Lavipharm.Παράλληλα, από σήμερα οι μετοχές της SOFTWeb διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιείται υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση 599.346 νέων μετοχών, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές και τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ ανά μετοχή.Ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων έχει οριστεί η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ενώ η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Euronext Athens θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου. Λόγω της αποκοπής του δικαιώματος, η τιμή εκκίνησης της μετοχής της SOFTWeb προσαρμόζεται στα 2,87 ευρώ, έναντι τιμής κλεισίματος 2,90 ευρώ στη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.Για τη σημερινή συνεδρίαση, τα όρια διακύμανσης της μετοχής διαμορφώνονται από 2,59 έως 3,19 ευρώ.Ειδικότερα, το ανώτατο όριο αντιστοιχεί σε άνοδο 11,15% σε σχέση με την προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης, ενώ το κατώτατο όριο προβλέπει πτώση έως 10%. Οι συγκεκριμένες προσαρμογές εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της Euronext Athens για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.