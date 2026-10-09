Ο θερμός αποχαιρετισμός του Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι συστάσεις της ΕΕ στην Τουρκία: «Πρότυπο συμμάχου» η Αθήνα, «να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες» η Άγκυρα
Ο θερμός αποχαιρετισμός του Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι συστάσεις της ΕΕ στην Τουρκία: «Πρότυπο συμμάχου» η Αθήνα, «να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες» η Άγκυρα
Η ΕΕ πήρε τη σκυτάλη από τις θερμές ελληνοαμερικανικές σχέσεις που επαναβεβαιώθηκαν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα
Με μια θερμή δήλωση αποχαιρέτησε χθες την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνοντας την παρθενική επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα. Λίγα λεπτά πριν επιβιβαστεί στο αμερικανικό αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στην Πορτογαλία, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε νέο ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας πως η Ελλάδα δείχνει το δρόμο για το ΝΑΤΟ.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι βούληση της κυβέρνησής του αποτελεί η οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύς των κρατών–μελών του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο ίδιος απάντησε, μάλιστα, σε ερώτηση αναφορικά με την ομιλία του στην σκιά της Ακρόπολης πως η Αθήνα συνιστά τη γενέτειρα της δημοκρατίας, όπου θεμελιώθηκαν σημαντικοί πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, αφού «η τοποθεσία είναι μοναδική, καθώς αποτελεί την κοιτίδα της δημοκρατίας», όπως παρατήρησε.
Εξάλλου, λίγο πριν αποχωρήσει από την ελληνική πρωτεύουσα, ο κ. Ρούμπιο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σειρά από στιγμιότυπα της επίσκεψής του, περιλαμβάνοντας στιγμές από τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, αλλά και από την ομιλία του στην Πνύκα, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα και σε περιφερειακό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, ως καθοριστική για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας περιέγραψε την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο η Κομισιόν, σύμφωνα με το Euronews. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο εστίασε στις προειδοποιήσεις της ευρωπαϊκής πλευράς προς την Άγκυρα απέναντι σε μονομερείς ενέργειες, ενώ συνέδεσε την διαρκή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με την συνολική επίλυση του Κυπριακού.
Από το Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Φίτο σχολίασε πως «οι πρόσφατες εξελίξεις συμβάλλουν στην αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή», ενώ επανέλαβε την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.
Επικαλούμενος, ακόμη, την επίσκεψη Ευρωπαίων Επιτρόπων στα τέλη του περασμένου Ιουνίου στην Τουρκία, «υπογράμμισαν τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και κάλεσαν από κοινού την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να αποφύγει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα αύξανε τις εντάσεις και να δεσμευθεί στον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», όπως ανέφερε ο κ. Φίτο.
Στην ίδια κατεύθυνση, «η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» παρατήρησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ως στρατηγικό στόχο της ΕΕ την συνεργασία με την Τουρκία.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι βούληση της κυβέρνησής του αποτελεί η οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύς των κρατών–μελών του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο ίδιος απάντησε, μάλιστα, σε ερώτηση αναφορικά με την ομιλία του στην σκιά της Ακρόπολης πως η Αθήνα συνιστά τη γενέτειρα της δημοκρατίας, όπου θεμελιώθηκαν σημαντικοί πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, αφού «η τοποθεσία είναι μοναδική, καθώς αποτελεί την κοιτίδα της δημοκρατίας», όπως παρατήρησε.
Εξάλλου, λίγο πριν αποχωρήσει από την ελληνική πρωτεύουσα, ο κ. Ρούμπιο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σειρά από στιγμιότυπα της επίσκεψής του, περιλαμβάνοντας στιγμές από τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, αλλά και από την ομιλία του στην Πνύκα, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα και σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο αποχαιρετισμός στην Αθήνα«Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα μετά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Προωθήσαμε νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των δύο εθνών μας. Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προάγουμε την αμοιβαία μας ασφάλεια, δύναμη και ευημερία», κατέληξε ο Μάρκο Ρούμπιο στο τελευταίο μήνυμα που θέλησε να στείλει επί ελληνικού εδάφους, χρησιμοποιώντας για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ τη λέξη «μαζί».
Wrapping up my visit to Athens after the 6th U.S.-Greece Strategic Dialogue. We advanced new agreements that deepen the defense and security cooperation between our two nations.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026
As America marks 250 years of independence, Greece, the birthplace of democracy, remains an… pic.twitter.com/r3hVS9Tt5s
Η σκυτάλη στην ΕΕΤο θετικό κλίμα που διέπει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και η επιλογή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να επισκεφθεί αποκλειστικά και μόνο την Αθήνα και όχι την Τουρκία, όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες επισκέψεις, δεν πέρασαν απαρατήρητα, ιδίως όταν την σκυτάλη έλαβε από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα, ως καθοριστική για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας περιέγραψε την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο η Κομισιόν, σύμφωνα με το Euronews. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο εστίασε στις προειδοποιήσεις της ευρωπαϊκής πλευράς προς την Άγκυρα απέναντι σε μονομερείς ενέργειες, ενώ συνέδεσε την διαρκή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με την συνολική επίλυση του Κυπριακού.
Από το Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Φίτο σχολίασε πως «οι πρόσφατες εξελίξεις συμβάλλουν στην αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή», ενώ επανέλαβε την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.
Ηχηρή προειδοποίησηΠροχωρώντας, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ισχυρίστηκε πως «πρόκειται για σημαντικά ζητήματα που μας ανησυχούν, τα οποία παρακολουθούμε στενά, συζητούμε με τις ελληνικές αρχές και για τα οποία συντονιζόμαστε μαζί τους, ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο. Έχουμε θέσει και συζητήσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα με τους Τούρκους συνομιλητές μας», όπως τόνισε.
Επικαλούμενος, ακόμη, την επίσκεψη Ευρωπαίων Επιτρόπων στα τέλη του περασμένου Ιουνίου στην Τουρκία, «υπογράμμισαν τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και κάλεσαν από κοινού την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να αποφύγει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα αύξανε τις εντάσεις και να δεσμευθεί στον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», όπως ανέφερε ο κ. Φίτο.
Στην ίδια κατεύθυνση, «η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» παρατήρησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ως στρατηγικό στόχο της ΕΕ την συνεργασία με την Τουρκία.
«Θέλω να είμαι σαφής. Η διαρκής αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για την πρόοδο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», επισήμανε ο κ. Φίτο, συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την πλήρη αλληλεγγύη μας σε αυτό το ζήτημα, αλλά πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με την Τουρκία για να προωθήσουμε τους στόχους της ΕΕ και των κρατών-μελών μας στην περιοχή και πέρα από αυτήν».
Συνολική λύση για το ΚυπριακόΠαράλληλα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό, λέγοντας πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολόκληρο το νησί της Κύπρου αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες της ΕΕ», για να προσθέσει πως «χωρίς συνολική επίλυση του Κυπριακού, θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί διαρκής αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο”. Άλλωστε, “πιστεύουμε ακράδαντα ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω καλόπιστου διαλόγου, αυτοσυγκράτησης και σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, στο πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023», κατέληξε ο κ. Φίτο.
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