Ο θερμός αποχαιρετισμός του Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι συστάσεις της ΕΕ στην Τουρκία: «Πρότυπο συμμάχου» η Αθήνα, «να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες» η Άγκυρα