Βήματα προς συμφωνία στις διαπραγματεύσεις Ιεράς Μονής Σινά και Αιγύπτου: Τι προβλέπεται για τα περιουσιακά, ποιες οι εκκρεμότητες

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε καλό σημείο και προσανατολίζονται σε μια φόρμουλα, η οποία αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση με τα αρνητικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου





Ο χρόνος είναι πιεστικός, καθώς όσο περνάει ο καιρός εμπεδώνεται η απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση την περιουσία και την ίδια την υπόσταση της Ιεράς Μονής, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της



βρίσκονται σε καλό σημείο και προσανατολίζονται σε μια φόρμουλα, η οποία αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση με τα αρνητικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Ιεράς Μονής, με την Αθήνα να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και να έχει υποστηρικτικό ρόλο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει το θέμα στην ατζέντα των επαφών του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σισι.



Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Καλαντζής, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη Μονή και το νομικό επιτελείο της.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συμφωνία θα αναγνωρίζει την κυριότητα όλων των χώρων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, ως αρχαιολογικών χώρων, αλλά θα αποδίδει στην Ιερά Μονή την κατοχή και χρήση τους στο διηνεκές, χωρίς βεβαίως την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός των τειχών, καθώς και εκκλησάκια εκτός των τειχών, όπως η Εκκλησία της Αγίας Κορυφής.







Για παράδειγμα, υπάρχει ζήτημα με τους κήπους της Μονής, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των τειχών και είναι κρίσιμοι για τους μοναχούς και την τροφοδοσία της Μονής. Έχουν αποσυνδεθεί από τη Μονή και στο τραπέζι έχουν πέσει ιδέες ακόμη και για μακροχρόνιες μισθώσεις έναντι συμβολικού τιμήματος.



Πλέον υπάρχει ανάγκη επίσπευσης της συμφωνίας, ώστε να αποφευχθούν και κινήσεις καταπάτησης, που δεν είναι ασυνήθιστες στην περιοχή των Βεδουίνων.



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Η συμφωνία, μάλιστα, προβλέπει ότι πλέον κανείς δεν θα μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον της ρύθμισης που θα αποφασιστεί. Επίσης, θα αποτελεί το πρώτο νομικό κείμενο που θα προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις του αιγυπτιακού κράτους έναντι της μοναστικής ζωής και της λειτουργίας της Μονής.



Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, μέσω της μέχρι τώρα διαδικασίας, η Ιερά Μονή απέκτησε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο φάκελο των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει, όχι με απλές περιγραφές αλλά με τοπογραφικά σχέδια, καθώς και με στοιχεία και αναφορές από ιστορικά κείμενα και αρχεία που θεμελιώνουν τα δικαιώματά της. Το σοβαρό αυτό έργο ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία ιδιωτών επιστημόνων που συνδέονται με την Ιερά Μονή και οι οποίοι μάλιστα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί.



Ο αρχιεπίσκοπος Συμεών, παρά τα προβλήματα υγείας, είναι ενεργός στη διαπραγμάτευση, ενημερώνοντας για κάθε βήμα τους μοναχούς, ώστε να περιοριστούν οι θεωρίες συνωμοσίας αλλά και να εξασφαλιστεί η ομοθυμία όλης της μοναστικής κοινότητας. Παράλληλα, κινείται και με καθαρά τεχνοκρατικούς όρους, όπως απαιτείται για μια τέτοια διαπραγμάτευση.



Προσδοκίες ότι σύντομα πρόκειται να καταλήξουν οι εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και του αιγυπτιακού κράτους για το περιουσιακό καθεστώς της Μονής εκφράζουν πηγές με καλή γνώση της διαδικασίας.Ο χρόνος είναι πιεστικός, καθώς όσο περνάει ο καιρός εμπεδώνεται η απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας, η οποία, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου , στο οποίο έχουν προσφύγει τόσο οι μοναχοί όσο και το αιγυπτιακό Δημόσιο, ανατρέποντας κάθε πλαίσιο ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνομιλίεςκαι προσανατολίζονται σε μια φόρμουλα, η οποία αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση με τα αρνητικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Ιεράς Μονής, με την Αθήνα να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και να έχει υποστηρικτικό ρόλο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει το θέμα στην ατζέντα των επαφών του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σισι.Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει αναλάβει τις επαφές με την αιγυπτιακή κυβέρνηση και τον ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι , ενώ και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας,, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη Μονή και το νομικό επιτελείο της.Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συμφωνία θα αναγνωρίζει την κυριότητα όλων των χώρων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, ως αρχαιολογικών χώρων, αλλά θα αποδίδει στην Ιερά Μονή την κατοχή και χρήση τους στο διηνεκές, χωρίς βεβαίως την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός των τειχών, καθώς και εκκλησάκια εκτός των τειχών, όπως η Εκκλησία της Αγίας Κορυφής.Σε εκκρεμότητα παραμένει ποια ακόμη ακίνητα θα καλύψει η συμφωνία και με ποιον τρόπο.Για παράδειγμα,, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των τειχών και είναι κρίσιμοι για τους μοναχούς και την τροφοδοσία της Μονής. Έχουν αποσυνδεθεί από τη Μονή και στο τραπέζι έχουν πέσει ιδέες ακόμη και για μακροχρόνιες μισθώσεις έναντι συμβολικού τιμήματος.Πλέον υπάρχει ανάγκη επίσπευσης της συμφωνίας, ώστε, που δεν είναι ασυνήθιστες στην περιοχή των Βεδουίνων.Με τη συμφωνία, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή θα διασφαλίζεται οριστικά η Μονή και, για πρώτη φορά, θα διαθέτει έγγραφα που κατοχυρώνουν τη νομική προσωπικότητά της, μάλιστα σε συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του.Η συμφωνία, μάλιστα, προβλέπει ότι πλέον κανείς δεν θα μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον της ρύθμισης που θα αποφασιστεί. Επίσης, θα αποτελεί το πρώτο νομικό κείμενο που θα προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις του αιγυπτιακού κράτους έναντι της μοναστικής ζωής και της λειτουργίας της Μονής.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, μέσω της μέχρι τώρα διαδικασίας,, όχι με απλές περιγραφές αλλά με τοπογραφικά σχέδια, καθώς και με στοιχεία και αναφορές από ιστορικά κείμενα και αρχεία που θεμελιώνουν τα δικαιώματά της. Το σοβαρό αυτό έργο ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία ιδιωτών επιστημόνων που συνδέονται με την Ιερά Μονή και οι οποίοι μάλιστα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί., παρά τα προβλήματα υγείας, είναι ενεργός στη διαπραγμάτευση, ενημερώνοντας για κάθε βήμα τους μοναχούς, ώστε να περιοριστούν οι θεωρίες συνωμοσίας αλλά και να εξασφαλιστεί η ομοθυμία όλης της μοναστικής κοινότητας. Παράλληλα, κινείται και με καθαρά τεχνοκρατικούς όρους, όπως απαιτείται για μια τέτοια διαπραγμάτευση.

Σε εκκρεμότητα παραμένει, πάντως, η έκδοση του διατάγματος για την αναγνώριση του νέου Αρχιεπισκόπου, κάτι που εκτιμάται ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν ως διαπραγματευτικό χαρτί, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν προχωρήσουν στις κινήσεις αυτές για την τυπική νομιμοποίηση της απόφασης εκλογής του κ. Συμεών ως Αρχιεπισκόπου.



Ερωτήματα προκαλεί η στάση του πρώην αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος, μετά την κρίση στην Ιερά Μονή, βρίσκεται στην Αθήνα. Καθώς δεν έχουν εκπληρωθεί υποσχέσεις που είχε λάβει από την Ιερά Μονή, κινήθηκε, χωρίς όμως αποτέλεσμα, για τη συγκρότηση ομάδας μοναχών ως μοχλού πίεσης προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο, περιλαμβάνοντας στην κριτική του και τις διαβουλεύσεις για τη συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος.