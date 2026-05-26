Οι επτά δεσμεύσεις Τσίπρα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η «Δημοκρατία της καθημερινότητας»
ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα
Θεμέλιο του νέου κόμματος, που έχει το όνομα ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) είναι η «Δημοκρατία της Καθημερινότητας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας , που παράλληλα ανακοίνωσε τις επτά βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού σχηματισμού.
Οι επτά δεσμεύσεις είναι:
Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια
Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.
Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και ΑξιοπρέπειαςΓια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.
Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία.Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.
Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών ΚρίσεωνΓια προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία.Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.
Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης.Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.
