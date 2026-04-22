Γεραπετρίτης: Υπεγράφη η «Διακήρυξη των Δελφών» - Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα

Nemanja Starovic, Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Σερβίας

Ivan Ivanišević, Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ΕΕ, Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου

Στην ανάγκη αναζωογόνησης της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, ώστε πλέον η διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων να προχωρήσει από τα λόγια στις πράξεις, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στους Δελφούς σε ένα πάνελ με υπουργούς και εκπροσώπους από τις βαλκανικές χώρες.Ο Γ. Γεραπετρίτης, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, ώστε η ΕΕ να κάνει το μεγάλο βήμα και να υποδεχθεί στους κόλπους της μία ή και περισσότερες ακόμη χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια ως μέλη της.Ο ΥΠΕΞ δεν έκρυψε ότι στα 23 χρόνια από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης υπήρξαν πολλές απογοητεύσεις και πισωγυρίσματα, που δεν αφορούσαν μόνο την ΕΕ αλλά και τις ίδιες τις υποψήφιες χώρες, αλλά τόνισε ότι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια θα αποτελέσει την ουσιαστική «επανένωση» της Ευρώπης.Στο περιθώριο, μάλιστα, του Φόρουμ των Δελφών θα υπογραφεί η Διακήρυξη των Δελφών για τη βούληση των χωρών να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς, από τη διασυνοριακή συνεργασία μέχρι το μεταναστευτικό, ένα κείμενο που όπως ειπε ο Γ.Γεραπετριτης αποτελεί ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα ορόσημα στην ενταξιακή διαδικασίας των χωρών των Δ. Βαλκανίων.Από την πλευρά του, ο, ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεκινήσει από το 2014. Τόνισε την ανάγκη εστίασης σε μεταρρυθμιστικές πρακτικές για τις χώρες των Βαλκανίων καθώς και στην ενίσχυση της πορείας τους προς την ΕΕ.Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη συνολική προετοιμασία των χωρών των Βαλκανίων, με στόχο την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πρόσθεσε, «ο σκοπός τελικά δεν είναι τόσο η ένταξή μας στην ΕΕ, όσο η οικονομική και κοινωνική συνεργασία που θα έχουμε στο μέλλον με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ».Σε αυτό το πλαίσιο, ο, αναφέρθηκε στη μακρά πορεία της χώρας του προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όπως σημείωσε «πλέον υπάρχει ένα θετικό γεωπολιτικό momentum, για το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι». Ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη διαρκή στήριξή της, τόνισε την επιθυμία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την προώθηση της τελικής διαδικασίας ένταξης. Όπως συμπλήρωσε, η διαδικασία αυτή θα διαμορφωθεί με βάση νέα ορολογία, καθώς η διεθνής πραγματικότητα έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από 23 χρόνια.Από την πλευρά του, οδήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε αναμονή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερα από 20 χρόνια, επισημαίνοντας ότι «η υπόσχεση της Θεσσαλονίκης» παραμένει ακόμα «υπόσχεση». Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για επιτάχυνση της διαδικασία, μετά και από την υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών. Όπως τόνισε, «είναι πλέον θέμα αξιοπιστίας. Έχουν ειπωθεί όλα από την πλευρά των χωρών μας, πλέον πρέπει οι υποσχέσεις να γίνουν πραγματικότητα». Ανέφερε, επίσης, ότι δεν θέλουν να χαθεί η ευκαιρία, καθώς η Αλβανία έχει κάνει σημαντική δουλειά τα προηγούμενα έτη για την προοπτική της ένταξης. Τέλος πρόσθεσε ότι έως το τέλος της επόμενης χρονιάς η χώρα του θα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».