Κυρανάκης: Η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τους οποίους «περιέργως δεν ζητείται άρση ασυλίας»
Ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον Μανώλη Χνάρη, αλλά σύμφωνα με τη δικογραφία, το αίτημα για πληρωμή αγρότης με εκπρόθεσμη αίτηση έγινε από τον Φραγκίσκο Παρασύρη
Σε συνέντευξή του στο Action 24 και αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης, με ειδική αναφορά σε πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ.
Όπως σημείωσε, στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνονται συνομιλίες, οι οποίες φέρονται να συνδέουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση.
Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με τα ονόματα που αναφέρθηκαν, ωστόσο ο κ. Κυρανάκης επανήλθε με ανάρτησή του στα social media, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παρασύρη και όχι στον κ. Χνάρη, όπως είχε αναφέρει εκ παραδρομής, δημοσιοποιώντας παράλληλα και σχετικό απόσπασμα της δικογραφίας, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να πληρωθεί ένας ψηφοφόρος του, παρά το γεγονός ότι υπέβαλε εκπρόθεσμα την αίτησή του μετά από 3 παρατάσεις.
Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο @action24tv, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα ότι υπάρχουν στη δικογραφία ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίον όμως, περιέργως δεν ζητείται άρση ασυλίας.— kyranakis (@kyranakis) April 21, 2026
Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη«Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Action24, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα ότι υπάρχουν στη δικογραφία ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίον όμως, περιέργως δεν ζητείται άρση ασυλίας.
Πρόκειται για τον κο Παρασύρη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ και όχι τον κο Χνάρη, όπως λανθασμένα ανέφερα στην εκπομπή.
Με την ευκαιρία της επανόρθωσης, επισυνάπτω το απόσπασμα της δικογραφίας με τον διάλογο του κου Παρασύρη. Θα είχε ενδιαφέρον μια εξήγηση για τους λόγους που ζητήθηκε άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ, αλλά όχι για βουλευτές της αντιπολίτευσης και μάλιστα για διάλογο που ξεκάθαρα αναφέρεται η παρατυπία του αιτήματος».
Τι είπε στην συνέντευξή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα