Στις ΗΠΑ σήμερα ο Δένδιας: Επαφές με πανεπιστήμια και εταιρείες για drones, δορυφόρους και στρατιωτική καινοτομία
Ο υπουργός αναμένεται να έχει επαφές με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, αλλά και με στελέχη αμερικανικών εταιρειών
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Μασαχουσέτη μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα παραμείνει και αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υπουργός αναμένεται να έχει επαφές με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, αλλά και με στελέχη αμερικανικών εταιρειών.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τομείς όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες, η κατασκευή και η αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), η καινοτομία, καθώς και η περίθαλψη και αποκατάσταση στρατιωτικών τραυμάτων.
