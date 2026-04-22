Μαρινάκης για Αρβανίτη και τη δήλωση για «πειραγμένες εκλογές»: Εάν αυτή είναι η δικαιολογία του για τις αλλεπάλληλες ήττες, τότε καλό 1%
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έδωσε το στίγμα των επικείμενων ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβερνητική στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε μόνιμες παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.
Όπως υπογράμμισε, η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άρχισε να υλοποιείται από τον Ιανουάριο, δίνει έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν, τα οποία θα έχουν διττό χαρακτήρα: αφενός μόνιμες παρεμβάσεις και αφετέρου έκτακτες ενισχύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες οικονομικές πιέσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ενίσχυσης των εισοδημάτων, σημειώνοντας πως «για να επιστρέψεις στον κόσμο πρέπει να έχεις παραπάνω έσοδα». Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει, παρά τη μείωση των φόρων, να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις στήριξης.
Παράλληλα, προανήγγειλε τη συνέχιση της φορολογικής ελάφρυνσης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω παρεμβάσεις τον Σεπτέμβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. «Θα έχουμε ουσιαστικά τη συνέχεια, καλώς εχόντων των πραγμάτων», σημείωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, και ιδιαίτερα οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα αβεβαιότητας.
Οι τελικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα αποσαφηνίσουν τόσο την έκταση όσο και τη στόχευση των νέων μέτρων, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική στήριξη.
Και συμπλήρωσε σε αιχμηρό τόνο: «Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά. Ο κ. Αρβανίτης μιλά για συκοφαντίες, ενώ ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος στον οποίο ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα κόμματα που προέκυψαν ακολουθούν την ίδια τακτική».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επανερχόμενος σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, απέρριψε τα σενάρια περί κυβερνητικής αστάθειας με αφορμή τις πληροφορίες περί γαλάζιου αντάρτικου στην σημερινή ψηφοφορία γι τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της πλειοψηφίας που βρίσκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Όπως ανέφερε, «όλη αυτή η προαναγγελία ότι μπορεί να υπάρχει θέμα εάν 1-2 βουλευτές ψηφίσουν όπως ψηφίσουν, σε ένα θέμα που δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, και σε ένα θέμα που και οι ίδιοι είναι εμπλεκόμενοι και έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους, θεωρώ ότι δεν είναι θέμα».
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η εικόνα παραμένει σταθερή τα τελευταία δύο χρόνια, με τη Νέα Δημοκρατία να κινείται πέριξ του 30%, με μικρές διακυμάνσεις. Όπως σημείωσε, η διατήρηση της υπεροχής έναντι των άλλων κομμάτων αποτελεί, όπως είπε, «πρωτοφανές φαινόμενο για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας», επισημαίνοντας ότι παρά τα λάθη, οι πολίτες αναγνωρίζουν και τις θετικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας τηρεί στάση αναμονής, κρίνοντας την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της θητείας της.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει τις περιπτώσεις διοικητικών ή πολιτικών αστοχιών από σοβαρές ποινικές υποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι «από μια αστοχία μέχρι ένα μεγάλο σκάνδαλο υπάρχει μεγάλη απόσταση, και αυτή την υποδεικνύει η Δικαιοσύνη».
Τέλος, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει συγκρουστεί με τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως δεν υιοθετεί επιλεκτική στάση απέναντι στις αποφάσεις της. «Δεν πανηγυρίζουμε όταν μας αρέσει μία απόφαση και δεν μιλάμε για συγκάλυψη όταν δεν μας αρέσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επιμέρους προβληματισμοί που έχουν διατυπωθεί αφορούν ζητήματα όπως οι επιλεκτικές διαρροές και η «σαλαμοποίηση» υποθέσεων, χωρίς αυτό να συνιστά επίθεση στη Δικαιοσύνη.
Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι καμία δέσμη μέτρων δεν μπορεί να επιλύσει συνολικά τα προβλήματα των πολιτών. «Θα υπάρχουν αρκετά μέτρα, αλλά ποτέ δεν θα πω ότι αυτά τα μέτρα θα λύσουν το πρόβλημα στον πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να κρατήσει χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών.
Για τη δήλωση του Κώστα ΑρβανίτηΑπαντώντας στη δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος έκανε λόγο για «πειραγμένες εκλογές το 2023», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Εάν αυτή είναι η δικαιολογία του κ. Αρβανίτη για τις αλλεπάλληλες ήττες του κόμματός του και το γεγονός ότι βρίσκεται στο 3%, τότε… καλό 1%».
