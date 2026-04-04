Τα επόμενα βήματα Μητσοτάκη μετά τον ανασχηματισμό - Οδεύουν εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ Καραμανλής και Παπακώστα
Ο πρωθυπουργός προχωρά σε στοχευμένες αλλαγές και σε επιστράτευση του Μαργαρίτη Σχοινά, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποκύπτει στις πιέσεις για πρόωρες εκλογές - Σήμερα στις 11.00 η ορκωμοσία των νέων υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο
Η σημερινή ορκωμοσία των νέων υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο (11:00) ενώπιον του Κώστα Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα έχει κανένα πανηγυρικό στοιχείο. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός που έγινε χθες το μεσημέρι με χαρακτήρα εξπρές, σχεδόν ταυτόχρονα με τη διαβίβαση της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει με κάθε τρόπο να απεγκλωβιστεί από τη στενωπό μιας υπόθεσης παθογενούς που «γράφει» αρνητικά για την κυβέρνηση σε μια περίοδο που η ΝΔ έδειχνε να ανακάμπτει λόγω της πολεμικής αβεβαιότητας.
Η δεύτερη δικογραφία με τους διαλόγους που θα περιέχει έρχεται να υπενθυμίσει ότι το ρουσφέτι ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό πάγια πρακτική του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Με αυτό το δεδομένο, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα με την επιστράτευση του πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, ενός στελέχους με πλούσια ευρωπαϊκή διαδρομή και ελάχιστες ελληνικές παραστάσεις, στο «αμαρτωλό» υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγους μήνες μετά την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Ο πρωθυπουργός είχε πάρει από την Πέμπτη τις αποφάσεις του, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορούν να διασωθούν οι τρεις υπουργοί που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία, ήτοι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Επίσης, η μπάλα πήρε τον Χρήστο Κέλλα που αναφερόταν στην πρώτη δικογραφία και σχεδόν βέβαια θα περιλαμβάνεται…στην τρίτη που επίκειται σε μερικούς μήνες. Κάπως έτσι επιστρατεύτηκαν, πέραν του κ. Σχοινά, ο Ευάγγελος Τουρνάς που επιστρέφει στην Πολιτική Προστασία και ο Μακάριος Λαζαρίδης που υπουργοποιείται για πρώτη φορά, ενώ κενή έμεινε η θέση Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας.
Στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι εκλογέςΟ κ. Μητσοτάκης κάνοντας γρήγορες κινήσεις και ενώ πορεύεται σε συμπληγάδες, καθώς η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ πιέζει σε δόσεις την κυβέρνηση, έσπευσε να στείλει ορισμένα ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά, δεν πίστευε εδώ και καιρό στην ανάγκη ενός ευρύτερου ανασχηματισμού και το έδειξε κάνοντας μόνο σημειακές αλλαγές, με ελάχιστη αξιοποίηση του «πάγκου» της ΝΔ. Κάτι που δεν χαροποίησε τους αναμένοντες γαλάζιους βουλευτές.
Επίσης ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις εισηγήσεις περί πρόωρων εκλογών σε ένα ταραγμένο περιβάλλον. Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ που ναρκοθετεί το σκηνικό, αλλά και η παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω του πολέμου που παρατείνεται και προοιωνίζεται μια σειρά αρνητικών εξελίξεων για την οικονομία. Με βεβαιότητα πλέον άπαντες εκτιμούν ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα στήριξης, ιδίως στο ενεργειακό πεδίο, το επόμενο διάστημα.
Οι αποφάσεις για τους βουλευτές
Η διαχείριση της υπόθεσης όμως δεν τελειώνει εδώ για το Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη από χθες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι διάλογοι που εμπλέκουν με δυνητικά κακουργηματικές πράξεις τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα και τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, συνεργάτης του οποίου φέρεται να μιλά με συνεργάτη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λίβανου ζητώντας μεσολάβηση για να πληρωθούν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στις Σέρρες. Η θέση των δύο βουλευτών είναι εξαιρετικά δύσκολη, με πρώτη την περίπτωση της κ. Παπακώστα. Ομοίως δύσκολη θεωρείται η περίπτωση του πρώην γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ελέγχεται για πλημμέλημα και χθες παρέδωσε καθήκοντα στον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη Στέλιο Κονταδάκη, μέχρι να εκλεγεί νέος γραμματέας του κόμματος μετά το συνέδριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει χρόνο στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση να τοποθετηθούν για το σκέλος που τους αφορά. Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι τόσο η κ. Παπακώστα όσο και ο κ. Καραμανλής δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ το 2027. Με αυτό το δεδομένο, αναμένεται να κάνουν με τη σειρά τους μια κίνηση καλής θέλησης για την έδρα τους, αν και από το περιβάλλον αμφότερων μεταδίδεται ότι θα υπεραμυνθούν της αθωότητας τους. Εφόσον πάντως θεωρείται δεδομένο ότι θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων, θεωρείται και ατελέσφορο να παραμείνουν βουλευτές της ΝΔ, ενώ δεν θα έχουν ασυλία, καθώς η ΝΔ θα συναινέσει τη Μεγάλη Τρίτη στην άρση ασυλίας και των 11 βουλευτών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αν δεν εκδηλωθεί πρωτοβουλία από μέρους των βουλευτών, τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει την υπόθεση στα χέρια του σύντομα.
Τέλος, με τα παρόντα δεδομένα φαντάζει δύσκολο η ΝΔ να μην συναινέσει σε Προανακριτική Επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή που περιλαμβάνονται στην υπουργική δικογραφία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα σημαίνει ενεργοποίηση του μοντέλου της Προανακριτικής με διαδικασίες εξπρές, προκειμένου η περίπτωση τους να αξιολογηθεί εν συνεχεία από Δικαστικό Συμβούλιο, όπως έγινε στις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου για τα Τέμπη.
