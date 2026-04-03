Αιχμές Χατζηδάκη κατά Τσίπρα - «Είναι όνειρο ή εφιάλτης για τον ελληνικό λαό αυτή η προοπτική;»

«Η αντιπολίτευση προσπαθεί από δύο πράγματι δυσάρεστες υποθέσεις, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επισυνδέσεων, να βγάλει μια συνολική εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάθητοι, όπως κάνετε εσείς. Για αυτές τις υποθέσεις άλλωστε έχει μιλήσει και ο πρωθυπουργός. Όμως τα κόμματα κρίνονται συνολικά», τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην ολοκλήρωση της συζήτησης επί του νομοσχεδίου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».«Εμείς», πρόσθεσε, «προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις διότι προφανώς οι Έλληνες πολίτες που μας καταλογίζουν τα όποια λάθη έχουμε κάνει - και τα αναγνωρίζουμε - την ίδια στιγμή βλέπουν ότι η ανεργία έχει πέσει από το 18% στο 8%. Βλέπουν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Βλέπουν την προσπάθεια για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν σε δύο μήνες, συντομότερα από ό,τι στη Γερμανία. Βλέπουν την ισχυροποίηση της χώρας και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και στο επίπεδο της άμυνας. Και από την άλλη πλευρά βλέπουν και εσάς τους εισαγγελείς. Βλέπουν τις ιδεοληψίες σας, τις ακρότητες και τις ύβρεις και λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως κατώτεροι των περιστάσεων».Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα. «Μας είπε ότι το λάθος του ήταν πως δεν έκλεισε τις τράπεζες μόλις ανέλαβε Πρωθυπουργός. Ποιος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα! Και διεκδικεί ο κ. Τσίπρας να μαζέψει τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων εκσυγχρονιστικών δήθεν κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και με αυτές τις ιδέες να έρθει να κυβερνήσει ξανά την Ελλάδα. Είναι όνειρο ή εφιάλτης για τον ελληνικό λαό αυτή η προοπτική;», αναρωτήθηκε.Για το θέμα των επισυνδέσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι έχει τοποθετηθεί 5 – 6 φορές στη Βουλή, πέραν των δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης. «Συνιστώ ψυχραιμία. Κρινόσαστε κι εσείς κι εγώ για τον τρόπο που τοποθετούμαστε. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στη Δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω και πάλι, κανένας δεν έχει περισσότερη ευαισθησία για μένα και την αξιοπρέπειά μου από ό,τι έχω εγώ ο ίδιος», είπε.Ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε: «Είμαι έτοιμος να πιστέψω ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα, είναι άμεμπτα. Ότι επί των ημερών τους όλα πήγαιναν καλά και ότι τέτοιου είδους τηλεφωνήματα σαν αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία δεν υπήρχαν. Οι πολίτες μπορεί να κρίνουν. Εμείς πάντως , κάθε άλλο παρά αδιάφοροι σταθήκαμε. Ήδη έχουν υπάρξει τρεις παραιτήσεις υπουργών. Από την Τρίτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή για τις ασυλίες και θα υπάρξει ταχεία εκκαθάριση της υπόθεσης με βάση τις επιταγές του Συντάγματος και των νόμων. Και να υπενθυμίσω ότι μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος που έγινε το 2019, από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει αυτόματη άρση των ασυλιών για αδικήματα που δεν σχετίζονται με τα βουλευτικά καθήκοντα. Εκτός αν το αρνείστε και αυτό».Αναφερόμενος, τέλος, στα θέματα του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει 14 συγκεκριμένες τομές για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας σημείωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που μετά το gov.gr, το ψηφιακό κράτος, μετά την πρωτοβουλία 1555 για τον ΕΦΚΑ και 1566 για το Υπουργείο Υγείας, μετά την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, μετά την προώθηση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου κλπ., ερχόμαστε και προωθούμε και αυτές εδώ τις ρυθμίσεις. Άκουσα από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης ένα αρνητικό έως εξαιρετικά επικριτικό λόγο για το νομοσχέδιο. Έχετε προφανώς κάθε δικαίωμα. Όμως εκτός από την κυβέρνηση και εσείς οι ίδιοι τοποθετηθήκατε θετικά επί της αρχής για τα περισσότερα άρθρα. Και επιπλέον, 7 από τους 10 φορείς που ήρθαν στην Επιτροπή, τοποθετήθηκαν θετικά. Δεν θα κόστιζε λοιπόν, παρά τη φόρτιση που υπάρχει σε μερικά ζητήματα, να υπάρχει συναίνεση. Διότι Έλληνες είμαστε πάνω απ' όλα. Εν πάση περίπτωση εμείς προχωρούμε μπροστά, κάνουμε ένα ακόμα βήμα και ο καθένας τοποθετείται απέναντι στους Έλληνες πολίτες σε σχέση με το πρόγραμμά του, τις προτεραιότητες του και τον τρόπο που ασκεί την πολιτική».