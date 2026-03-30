Σαμαράς και Καραμανλής στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή γεωπολιτικής, Γιάννη Μάζη - Ποιοι έδωσαν το παρών
Ο Αντώνης Σαμαράς τάχθηκε υπέρ της παραμονής των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και πέραν του χρόνου τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αιχμές, για ακόμη μία φορά, κατά της κυβέρνησης στην οποία καταλόγισε έλλειψη της «αναγκαίας διορατικότητας» άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, σε χαιρετισμό στην παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Μάζη. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Κώστας Καραμανλής, που κάθισε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης και οι πρώην βουλευτές Άκης Γεροντόπουλος και Νίκος Νικολοπουλος, όπως και ο πρώην υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος, που είναι και στους ομιλητές της παρουσίασης.
Εστιάζοντας σε θέματα γεωπολιτικής και όχι όπως διευκρίνισε, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, ο Αντώνης Σαμαράς τάχθηκε υπέρ της παραμονής των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και πέραν του χρόνου τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Τι σημαίνει λοιπόν όσο χρειαστεί”» αναρωτήθηκε για την παραμονή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι τυχόν αποχώρηση πριν από την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων θα συνιστούσε «εθνικό ευτελισμό», καθώς «παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία». Δεύτερον, είπε, με ένα τέτοιο σενάριο «εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν».
Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι «η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν», αλλά «πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής». Πρότεινε «σταθερή συστάθμευση» ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων στο νησί, συμπεριλαμβανομένων και αμερικανικών, που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».
Ειδική αναφορά έκανε ο πρώην πρωθυπουργός , στους χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία και ειδικά στα επεισόδια από φιλοτουρκικές ομάδες και ζητώντας πιο ενεργή στάση από την Ελλάδα και την ΕΕ. Αφήνοντας αιχμές για comme il faux ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών, υποστήριξε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να προωθηθεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να απαιτηθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, για να μην υπάρξουν τέτοιες ωμότητες.
