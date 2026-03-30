Το Πρότυπο Κέντρο Άνοιας στο Καρέλλειο Ίδρυμα επισκέφθηκαν Γεωργιάδης και Ιερώνυμος: «Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Άνοια Δομές Υγείας

Την άριστη κατάσταση της δομής διαπίστωσε ο υπουργός Υγείας - Σχέδια για δημιουργία παρόμοιου κέντρου φροντίδας στο Περιστέρι

Την πρόθεση δημιουργίας νέου πρότυπου κέντρου άνοιας στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από τη σημερινή του επίσκεψη στο Καρέλλειο Ίδρυμα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, που συνοδευόταν από το σχετικό βίντεο, το Καρέλλειο Ίδρυμα παραχωρήθηκε το 2011 από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, προκειμένου να δημιουργηθεί Πρότυπο Κέντρο Άνοιας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Το κέντρο εγκαινιάστηκε το 2013, κατά την προηγούμενη θητεία του κ. Γεωργιάδη στο υπουργείο, και έκτοτε χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, λειτουργώντας σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον κ. Δήμτσα.



Ο υπουργός σημείωσε ότι κατά τη σημερινή επίσκεψη διαπιστώθηκε η άριστη κατάσταση της δομής, συγχαίροντας το προσωπικό για το έργο του. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο Υγείας και η Εκκλησία της Ελλάδος προχωρούν στον σχεδιασμό ενός ακόμη μεγαλύτερου αντίστοιχου κέντρου στη Δυτική Αθήνα, έργο που έχει αναλάβει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης κλείνοντας την ανάρτησή του.

