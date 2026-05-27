Στο ίδιο κάδρο Καραμανλής και Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου: Τα μηνύματα, το κλίμα και οι παρουσίες στο Μέγαρο Μουσικής
Στο ίδιο κάδρο Καραμανλής και Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου: Τα μηνύματα, το κλίμα και οι παρουσίες στο Μέγαρο Μουσικής
Η νέα, κοινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου λειτούργησε σαν αθόρυβος καταλύτης για σχόλια και συζητήσεις
Σε μια βραδιά όπου το πολιτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά πολύ το ακαδημαϊκό περιεχόμενο της εκδήλωσης, η νέα, κοινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου λειτούργησε σαν αθόρυβος καταλύτης για σχόλια και συζητήσεις.
Ένα από τα «ζωντανά» κομμάτια της απογευματινής παρουσίασης, εκτυλίχθηκε γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι ερωτήσεις για το ενδεχόμενο νέου κόμματος δεν σταμάτησαν, με τον πρώην πρωθυπουργό να αποφεύγει κάθε σαφή απάντηση. Προσερχόμενος αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, ενώ το ίδιο επανέλαβε και κατά την αποχώρησή του, όταν το ξεπροβόδισμά του από την αίθουσα γινόταν, υπό τον ήχο της ερώτησης «πότε ξεκινάμε;». Η σιωπή του τροφοδότησε εκ νέου τα σενάρια που ήδη διακινούνται στο παρασκήνιο.
Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη αποκλιμάκωσης, όταν εκλαμβάνεται ως υποχώρηση στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, μπορεί να έχει δυσανάλογο γεωπολιτικό κόστος, ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου.
Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε και στη λειτουργία των θεσμών, κάνοντας λόγο για κρίση εμπιστοσύνης προς τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις», σημειώνοντας ότι πλήττουν τον πυρήνα της θεσμικής ισορροπίας και ενισχύουν την αίσθηση θεσμικής φθοράς.
Στο κλείσιμο της παρέμβασής του αναφέρθηκε και στην ευρύτερη πολιτική συνθήκη, μιλώντας για την άνοδο της αντισυστημικής ψήφου και τη διεύρυνση της δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, μια αναφορά που σχολιάστηκε αρκετά. Ειδικά ως προς τους παραλήπτες κι αυτού του μηνύματος, που εστάλη λίγες ημέρες μετά από εκείνα που εκπέμφθηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση
Το κλίμαΗ αίθουσα συγκέντρωσε βουλευτές, υπουργούς και κομματικά στελέχη, όμως το βλέμμα πολλών δεν έμεινε στις ομιλίες αλλά στις παρουσίες και στις σημειολογίες. Στο πάνελ βρέθηκε και ο διπλωμάτης Ευάγγελος Καλπαδάκης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που λίγα χιλιόμετρα μακριά ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμαζόταν στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου πολιτικού του εγχειρήματος. Η χρονική σύμπτωση αποτέλεσε σταθερό σημείο συζήτησης στα πηγαδάκια. Σε μια από τις πρώτες σειρές της αίθουσας και ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ, και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης
Ένα από τα «ζωντανά» κομμάτια της απογευματινής παρουσίασης, εκτυλίχθηκε γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι ερωτήσεις για το ενδεχόμενο νέου κόμματος δεν σταμάτησαν, με τον πρώην πρωθυπουργό να αποφεύγει κάθε σαφή απάντηση. Προσερχόμενος αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, ενώ το ίδιο επανέλαβε και κατά την αποχώρησή του, όταν το ξεπροβόδισμά του από την αίθουσα γινόταν, υπό τον ήχο της ερώτησης «πότε ξεκινάμε;». Η σιωπή του τροφοδότησε εκ νέου τα σενάρια που ήδη διακινούνται στο παρασκήνιο.
Τα μηνύματαΣτο καθαρά πολιτικό σκέλος, ο Κώστας Καραμανλής επανήλθε με παρεμβάσεις για τα ελληνοτουρκικά, εστιάζοντας στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στις εξελίξεις γύρω από το νέο θεσμικό πλαίσιο στην Τουρκία. Οι συγκεκριμένες αναφορές ήρθαν σε συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή για τα ελληνοτουρκικά, με κοινό σημείο αναφοράς τον προβληματισμό για τη διαχείριση της τουρκικής στάσης και τα όρια της πολιτικής των «ήρεμων νερών».
Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη αποκλιμάκωσης, όταν εκλαμβάνεται ως υποχώρηση στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, μπορεί να έχει δυσανάλογο γεωπολιτικό κόστος, ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου.
Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε και στη λειτουργία των θεσμών, κάνοντας λόγο για κρίση εμπιστοσύνης προς τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις», σημειώνοντας ότι πλήττουν τον πυρήνα της θεσμικής ισορροπίας και ενισχύουν την αίσθηση θεσμικής φθοράς.
Στο κλείσιμο της παρέμβασής του αναφέρθηκε και στην ευρύτερη πολιτική συνθήκη, μιλώντας για την άνοδο της αντισυστημικής ψήφου και τη διεύρυνση της δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, μια αναφορά που σχολιάστηκε αρκετά. Ειδικά ως προς τους παραλήπτες κι αυτού του μηνύματος, που εστάλη λίγες ημέρες μετά από εκείνα που εκπέμφθηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα