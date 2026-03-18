Μαρινάκης: Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
Μαρινάκης: Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
«Δεν είμαστε στο σημείο ανακοίνωσης μέτρων. Έχουμε σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα», διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Μη απορριπτικός στο σενάριο οριζόντιας μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
«Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί. Μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ θα ωφελούσε παραπάνω όσους έχουν παραπάνω τη δυνατότητα να καλύψουν μια σημειακή αύξηση της βενζίνης» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Αν και διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε στο σημείο ανακοίνωσης μέτρων. Έχουμε σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν θα παραμείνουν αβοήθητοι αν παραστεί ανάγκη.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh5qrpu9auch)
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση για ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορούν τα κράτη να πάρουν αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ΕΦΚ. Πρέπει να αποφασίσουν οι εδώ από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό».
«Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μονομερώς, πρέπει για να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών, και να πάρουμε κάποιον άλλο φόρο», εξήγησε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας σε αυτήν την περίοδο της επικείμενης κρίσης «είναι ευκαιρία να δούμε τι έλεγαν κάποιοι. Είναι αυτονόητο να έχεις μια οικονομία που έχει έσοδα και αντέχει σε μια κρίση; Όχι βέβαια. Κάποιοι το απαξίωναν αυτό. Η στήριξη των πολιτών δεν έρχεται από τον ουρανό». Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση που από τη μία καταγγέλλει τα πλεονάσματα και από την άλλη ζητά στήριξη των πολιτών.
«Επί της αρχής δεν είμαστε αρνητικοί. Μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ θα ωφελούσε παραπάνω όσους έχουν παραπάνω τη δυνατότητα να καλύψουν μια σημειακή αύξηση της βενζίνης» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Αν και διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε στο σημείο ανακοίνωσης μέτρων. Έχουμε σχέδιο για όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν θα παραμείνουν αβοήθητοι αν παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση για ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορούν τα κράτη να πάρουν αποφάσεις ενδεχομένως και τη μείωση του ΕΦΚ. Πρέπει να αποφασίσουν οι εδώ από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό».
«Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μονομερώς, πρέπει για να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών, και να πάρουμε κάποιον άλλο φόρο», εξήγησε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας σε αυτήν την περίοδο της επικείμενης κρίσης «είναι ευκαιρία να δούμε τι έλεγαν κάποιοι. Είναι αυτονόητο να έχεις μια οικονομία που έχει έσοδα και αντέχει σε μια κρίση; Όχι βέβαια. Κάποιοι το απαξίωναν αυτό. Η στήριξη των πολιτών δεν έρχεται από τον ουρανό». Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση που από τη μία καταγγέλλει τα πλεονάσματα και από την άλλη ζητά στήριξη των πολιτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα