Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αυστραλία λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το ταξίδι δεν ματαιώνεται οριστικά, θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία
Αναβάλλεται η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μακρινό ταξίδι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεπτόταν τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Σύδνεϋ κατόπιν πρόσκλησης του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανίζι.
Πάντως, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το ταξίδι δεν ματαιώνεται οριστικά, αλλά, θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE