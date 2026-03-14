Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αυστραλία λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Αυστραλία

Αναβάλλεται η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αυστραλία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μακρινό ταξίδι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεπτόταν τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Σύδνεϋ κατόπιν πρόσκλησης του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανίζι.

Πάντως, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το ταξίδι δεν ματαιώνεται οριστικά, αλλά, θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία.
