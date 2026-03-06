Μητσοτάκης για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια

Οκτώ και πλέον δεκαετίες μετά, η πατρίδα μας αντλεί διδάγματα απ’ το παρελθόν και οικοδομεί με αυτοπεποίθηση το μέλλον της. Μετουσιώνει τις ιστορικές της εμπειρίες σε γόνιμα συμπεράσματα. Και καθιστά την κοινή μνήμη συνδετικό κρίκο όλων των στιγμών της διαδρομής μας προς ένα καλύτερο αύριο.