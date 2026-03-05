Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα που παρουσίασε το υπουργείο Πολιτισμού
Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή και όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα που παρουσίασε το υπουργείο Πολιτισμού

Το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες

Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού, την Πέμπτη (05.03.2026), τις συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, λίγες ημέρες αφότου το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα. Το υλικό είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες. Ανάμεσα στα τεκμήρια περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εικόνες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για την ιστορική μνήμη, καθώς καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων.

Πλέον το υλικό έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθεί και να παραμείνει προσβάσιμο για τις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας διατήρησης της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.

