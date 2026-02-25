ΠΑΣΟΚ κατά Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει εκτίθεται, εκτός αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει διαπιστευτήρια
Αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των υποκλοπών αφήνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. «Όσο μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει, εκτίθεται» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό για πολιτικής σκοπιμότητας πίσω από τις αναφορές της.
«Η κυρία Καρυστιανου όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα» τονίζει η Χ. Τρικούπη.
Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι τρέφει σεβασμό στον αγώνα της αλλά «όλοι κρίνονται», επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις οφείλουν να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε συνέντευξή της στο Open, η Μαρία Καρυστιανού είχε αφήσει αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. «Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα [...] Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις» είπε μεταξύ άλλων.
Σεβόμαστε τον αγώνα της, αλλά όλοι κρίνονται.
Προς ενημέρωση της κυρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου.
Μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο "νομικός φερετζές" των υποκλοπών.
Με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα.
Αύριο αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου όπου οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών και την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ - Predator. Σε αυτή τη δίκη μοναδικοί μηνυτές ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.
Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που ειναι ο μοναδικός που κινησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;
Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες. Διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα.
Ο δρόμος της αλήθειας και της ευθύνης αποδείχτηκε μοναχικός, γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικός και βαθιά αξιακός.
