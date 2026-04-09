Ολυμπιακός: Μόνο ένας δημοσιογράφος πήγε στη συνέντευξη Τύπου του Μπαρτζώκα μετά το παιχνίδι με τη Χάποελ, βίντεο
«Έτσι είναι πάντα εδώ;» αναρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και μίλησε για το παιχνίδι με τη Χάποελ
Μόνο ένας δημοσιογράφος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.
Ο Έλληνας τεχνικός ξαφνιάστηκε από την άδεια αίθουσα και αντέδρασε. «Είμαστε μόνοι μας, είναι όλοι έξω. Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έχει συνηθίσει να μιλάει σε γεμάτες αίθουσες.
Θυμίζουμε η Χάποελ παίζει στη Σόφια λόγω του πολέμου στο Ισραήλ και δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας ώστε να παραμείνουν μετά τον αγώνα και για τη συνέντευξη Τύπου.
"Everybody's out. No, it's usually like this?" 😮🧐— Basketball Sphere (@BSphere_) April 9, 2026
Georgios Bartzokas thought all the journalists were still outside and wanted to wait, but…
He was surprised to find out there was (probably) only one reporter present, and that it’s actually a common thing after Hapoel Tel… pic.twitter.com/brYpSriQR8
