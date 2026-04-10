Europa League: Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά, ανοιχτοί λογαριασμοί για Πόρτο και Νότιγχαμ, δείτε τα γκολ
Europa League: Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά, ανοιχτοί λογαριασμοί για Πόρτο και Νότιγχαμ, δείτε τα γκολ
Η Άστον Βίλα 3-1 την Μπολόνια στην Ιταλία, η Φράιμπουργκ 3-0 την Θέλτα - Πόρτο και Νότιγχαμ Φόρεστ έμειναν στο 1-1 στην Πορτογαλία
Σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τα ημιτελικά του Europa League έκανε η Άστον Βίλα, η οποία πέρασε νικηφόρα από την Ιταλία. Οι Βίλανς επικράτησαν 3-1 της Μπολόνια και έγιναν το απόλυτο φαβορί για τον επαναληπτικό στο Βίλα Παρκ.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 26ο λεπτό βρήκαν δίχτυα με το αυτογκόλ του Κόνσα. Ωστόσο, το τέρμα δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη Βίλα να αντιδράσει. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και στο 44' από ασίστ του Τίλεμανς ο Κόνσα πέτυχε το 1-0. Ιδανικό ξεκίνημα στην επανάληψη για τους Άγγλους, με τον Γουότκινς στο 51' να πετυχαίνει το 2-0.
Οι Ροσομπλού προσπάθησαν να αντιδράσουν και στις καθυστερήσεις με υπέροχο τέρμα του Ρόου μείωσαν σε 2-1. Ωστόσο, ένα ακόμα σοβαρό λάθος της άμυνας των Ιταλών έδωσε την ευκαιρία στον Γουότκινς να διαμορφώσει το 3-1. Θυμίζουμε, πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Πόρτο - Νότιγχαμ.
Η Φράιμπουργκ άφησε στην άκρη τα προγνωστικά και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Europa League. Οι Γερμανοί διέλυσαν με 3-0 τη Θέλτα και είναι μια ανάσα από τη φάση των «4». Η Φράιμπουργκ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, πίεσε αρκετά την ομάδα του Βίγκο και πέτυχε αυτό που ήθελε. Στο 10' από ασίστ του Μανζαμπι, ο Γκρίφο πέτυχε το 1-0. Στο 32΄ ήρθε και το 2-0, όταν από πάσα του Ματάνοβιτς, ο Μπεστε πέτυχε το 2-0. Στο 78ο λεπτό ο Γκίντερ με ιδανικό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0. Η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να πετύχει και τέταρτο τέρμα, αλλά ο Χόλερ δεν κατάφερε να πετύχει και τέταρτο τέρμα. Ο νικητής από το ζευγάρι θα παίξει με αυτόν του Μπράγκα - Μπέτις.
Η Νότιγχαμ δε λύγισε στο Οπόρτο, απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Πόρτο και σε μια εβδομάδα στο City Ground θα επιδιώξει να πάρει μια μεγάλη πρόκριση. Οι «Δράκοι» μπήκαν πιο δυνατά, έβαλαν δύσκολα στους Reds και μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Γκόμες. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε αμέσως, αφού δυο λεπτά αργότερα με ένα... τρελό αυτογκόλ του Φερνάντες η Νότιγχαμ ισοφάρισε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στη συνέχεια και στο 63' βρήκαν ξανά δίχτυα, αλλά το τέρμα του Ιγκόρ Ζέσους ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ της Πόρτο. Οι δυο ομάδες είχαν τις στιγμές τους μέχρι το τέλος, αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:
Μ.Τετάρτη 8/4
Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς - 61΄ Ερνάντες)
Μ.Πέμπτη 9/4
Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0 (10' Γκρίφο, 32' Μπέστε, 78' Γκίντερ)
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 26ο λεπτό βρήκαν δίχτυα με το αυτογκόλ του Κόνσα. Ωστόσο, το τέρμα δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη Βίλα να αντιδράσει. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και στο 44' από ασίστ του Τίλεμανς ο Κόνσα πέτυχε το 1-0. Ιδανικό ξεκίνημα στην επανάληψη για τους Άγγλους, με τον Γουότκινς στο 51' να πετυχαίνει το 2-0.
Οι Ροσομπλού προσπάθησαν να αντιδράσουν και στις καθυστερήσεις με υπέροχο τέρμα του Ρόου μείωσαν σε 2-1. Ωστόσο, ένα ακόμα σοβαρό λάθος της άμυνας των Ιταλών έδωσε την ευκαιρία στον Γουότκινς να διαμορφώσει το 3-1. Θυμίζουμε, πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Πόρτο - Νότιγχαμ.
Η Φράιμπουργκ άφησε στην άκρη τα προγνωστικά και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Europa League. Οι Γερμανοί διέλυσαν με 3-0 τη Θέλτα και είναι μια ανάσα από τη φάση των «4». Η Φράιμπουργκ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, πίεσε αρκετά την ομάδα του Βίγκο και πέτυχε αυτό που ήθελε. Στο 10' από ασίστ του Μανζαμπι, ο Γκρίφο πέτυχε το 1-0. Στο 32΄ ήρθε και το 2-0, όταν από πάσα του Ματάνοβιτς, ο Μπεστε πέτυχε το 2-0. Στο 78ο λεπτό ο Γκίντερ με ιδανικό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0. Η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να πετύχει και τέταρτο τέρμα, αλλά ο Χόλερ δεν κατάφερε να πετύχει και τέταρτο τέρμα. Ο νικητής από το ζευγάρι θα παίξει με αυτόν του Μπράγκα - Μπέτις.
Η Νότιγχαμ δε λύγισε στο Οπόρτο, απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Πόρτο και σε μια εβδομάδα στο City Ground θα επιδιώξει να πάρει μια μεγάλη πρόκριση. Οι «Δράκοι» μπήκαν πιο δυνατά, έβαλαν δύσκολα στους Reds και μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Γκόμες. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε αμέσως, αφού δυο λεπτά αργότερα με ένα... τρελό αυτογκόλ του Φερνάντες η Νότιγχαμ ισοφάρισε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στη συνέχεια και στο 63' βρήκαν ξανά δίχτυα, αλλά το τέρμα του Ιγκόρ Ζέσους ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ της Πόρτο. Οι δυο ομάδες είχαν τις στιγμές τους μέχρι το τέλος, αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:
Μ.Τετάρτη 8/4
Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς - 61΄ Ερνάντες)
Μ.Πέμπτη 9/4
Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0 (10' Γκρίφο, 32' Μπέστε, 78' Γκίντερ)
Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 1-1 (11' Γουίλιαν Γκόμες - 13' αυτ. Φερνάντες)
Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-3 (90' Ρόουι - 44' Κόνσα, 51', 90'+4' Γουάτκινς)
* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
