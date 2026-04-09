ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η Συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνειών, θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η Συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται ερμηνειών, θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
«Ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες» αναφέρει η Αθήνα
«Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, απαντώντας στις προκλήσεις της Άγκυρας.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι στη συνθήκη της Λωζάννης «ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».
Η εκλογή του Μουφτή γίνεται με βάση τον νόμο 4964/2022, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής από μέλη της μειονότητας, που αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψήφιους. Με τη συγκεκριμένη νομοθεσία «ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».
«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές», καταλήγει το ΥΠΕΞ.
Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται ως απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας, που έκανε για άλλη μια φορά λόγο για «τουρκική μειονότητα» και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αρνείτε να αναγνωρίσει τους μουφτήδες.
«Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού “Μουφτήδων” με το πρόσχημα των “εκλογών”, που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης».
Η Άγκυρα μάλιστα εγκάλεσε την Ελλάδα για καταπιεστικές πρακτικές και κάλεσε τις αρχές «να αντιστρέψουν την επίμονα λανθασμένη πορεία τους όσον αφορά την “Τουρκική Μειονότητα” της Δυτικής Θράκης. Η Τουρκία, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της “Τουρκικής Μειονότητας” της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα», είχε αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι στη συνθήκη της Λωζάννης «ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».
Η εκλογή του Μουφτή γίνεται με βάση τον νόμο 4964/2022, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής από μέλη της μειονότητας, που αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψήφιους. Με τη συγκεκριμένη νομοθεσία «ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».
«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές», καταλήγει το ΥΠΕΞ.
Η προκλητική ανακοίνωση της Άγκυρας
Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται ως απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας, που έκανε για άλλη μια φορά λόγο για «τουρκική μειονότητα» και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αρνείτε να αναγνωρίσει τους μουφτήδες.
«Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού “Μουφτήδων” με το πρόσχημα των “εκλογών”, που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης».
Η Άγκυρα μάλιστα εγκάλεσε την Ελλάδα για καταπιεστικές πρακτικές και κάλεσε τις αρχές «να αντιστρέψουν την επίμονα λανθασμένη πορεία τους όσον αφορά την “Τουρκική Μειονότητα” της Δυτικής Θράκης. Η Τουρκία, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της “Τουρκικής Μειονότητας” της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα», είχε αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.
