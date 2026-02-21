Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θα μου απαγορεύσει το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο

Απάντηση για Νίκο Δένδια και τη δημοσκοπική πτώση

ΠΑΣΟΚ: Στις δημοκρατίες οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία

«Αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ηλία Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της», δήλωσε.Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Νίκος Δένδιας σχετικά με τη δημοσκοπική πτώση της Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος.«Θεωρώ γουρλή τον φίλο μου, τον Νίκο Δένδια, και θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε πάλι ασπροπρόσωπο στις επόμενες εκλογές», σχολίασε, αφήνοντας σαφές μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της εκλογικής μάχης.Τα όσα είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάνοντας λόγο για στημένα σόου από τον υπουργό Υγείας.«Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως «τρόπαιο» μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας.Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».