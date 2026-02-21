Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θα μου απαγορεύσει το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο
«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν έσπαγε ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά», είπε ο υπουργός Υγείας
Στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2026 κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο MEGA.
Ο υπουργός κατήγγειλε ότι οργανωμένες ομάδες επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδό του στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν έσπαγε ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Την επόμενη φορά που θα πάω και με εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπω, θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», ανέφερε.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι με δική του εντολή αφέθηκε ελεύθερος γιατρός που είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή εις βάρος του, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί την ποινική στοχοποίηση εργαζομένων.
Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα και συνεργασία, ώστε να τιμηθεί η μνήμη των αγωνιστών, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.
«Θα επιστρέψω – Θα εφαρμοστεί ο νόμος»Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο σύντομα, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί παρόμοιες συμπεριφορές.
Αναφορά στην Εθνική Αντίσταση και μήνυμα ενότηταςΟ υπουργός Υγείας στάθηκε και στη σημασία της εθνικής αντίστασης, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία καμίας πολιτικής παράταξης.
Όπως είπε, «το ΚΚΕ και ο κομμουνισμός δεν πρέπει να έχουν τον αποκλειστικό λόγο σε αυτή την ιστορική κληρονομιά», σημειώνοντας πως η αντίσταση αποτελεί υπόθεση όλων των Ελλήνων.
Σφοδρή επίθεση στη Ζωή ΚωνσταντοπούλουΙδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας σε καταγγελίες περί bullying, εξευτελιστικής συμπεριφοράς και απλήρωτων μισθών.
«Αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ηλία Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της», δήλωσε.
«Θεωρώ γουρλή τον φίλο μου, τον Νίκο Δένδια, και θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε πάλι ασπροπρόσωπο στις επόμενες εκλογές», σχολίασε, αφήνοντας σαφές μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της εκλογικής μάχης.
Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».
Απάντηση για Νίκο Δένδια και τη δημοσκοπική πτώσηΣε ερώτηση για την τοποθέτηση του Νίκος Δένδιας σχετικά με τη δημοσκοπική πτώση της Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος.
ΠΑΣΟΚ: Στις δημοκρατίες οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσίαΤα όσα είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάνοντας λόγο για στημένα σόου από τον υπουργό Υγείας.
