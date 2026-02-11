Πλεύση Ελευθερίας: Πρώτη φορά χωρίς κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στην Ολομέλεια, χειρουργήθηκε ο Καζαμίας

Για «μικρά» και «μεγάλα» χτυπήματα που δέχεται η Πλεύση Ελευθερίας κάνει λόγο ηστην πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την κοινοβουλευτική της ομάδα σπεύδοντας ωστόσο να διαβεβαιώσει ότι «στο τέλος η αγάπη θα νικήσει».Την ίδια ώρα και η βουλευτής του κόμματος Τζώρτζια Κεφαλά επιχείρησε να διαψεύσει τις φήμες για νέα αποχώρηση και διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας λέγοντας πως «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή , δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση».Παράλληλα, στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας σπεύδουν να διαψεύσουν και τις ερμηνείες που επιχειρήθηκε να δοθούν στην παρατεταμένη και ασυνήθιστη απουσία από τις κοινοβουλευτικές εργασίες του κ. Αλέξανδρου Καζαμία . Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η απουσία του βουλευτή δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους αλλά σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ρουτίνας και σύντομα θα επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην απουσία του κ. Καζαμία με παρέμβασή της στη διακομματική επιτροπή για το αγροτικό. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξήγησε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος νοσηλεύεται μετά από προγραμματισμένο χειρουργείο και κάλεσε τους πάντες να μην «σπεκουλάρουν» με ένα ζήτημα υγείας