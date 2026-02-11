Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου: Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!

«Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς» έγραψε – Η Πλεύση Ελευθερίας μένει πλέον με πέντε βουλευτές, που είναι και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός