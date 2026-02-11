«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, δεν διαλύεται» είπε στη Βουλή η Τζώρτζια Κεφαλά μια ημέρα μετά την αποχώρηση Καραγεωργοπούλου
Η βουλευτής του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπουλου επιχείρησε να βάλει τέλος στη φημολογία πέριν νέων αποχωρήσεων που θα προκαλέσουν την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας
Διαβεβαιώσεις για την συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας έσπευσε να δώσει η κυρία Τζώρτζια Κεφαλά υποστηρίζοντας ότι «δεν διαλύεται».
Η βουλευτής του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπουλου παρεμβαίνοντας ως εισηγήτρια νομοσχεδίου που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε για την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου αλλά και για την φημολογία που υποστηρίζει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις προκαλώντας την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια.
Η δήλωση Κεφαλά έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής της επιστολής ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, και το κόμμα πλέον μένει με πέντε βουλευτές, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για να συνεχίζει να υφίσταται.
Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».
Αναλυτικά η επιστολή:
