Κουτσούμπας κατά Βελόπουλου, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Καρυστιανού για τα «λαϊκίστικα μορφώματα»
Κουτσούμπας κατά Βελόπουλου, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Καρυστιανού για τα «λαϊκίστικα μορφώματα»
Θα ενταθεί η υπερπροβολή τους στον δρόμο προς τις κάλπες ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ και τόνισε ότι αποκλειστικά αρμόδιος για τις κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα είναι μόνο η εργατική τάξη
«Η Κεντρική Επιτροπή εκτιμά ότι όλη η τετράμηνη προσυνεδριακή διαδικασία όσο και οι εργασίες του ίδιου του Συνεδρίου μας αυτές τις μέρες έδειξαν ένα κόμμα ενωμένο ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, ένα κόμμα αποφασισμένο να γίνει ο παράγοντας εκείνος που θα βάλει τη σφραγίδα του στις μελλούμενες εξελίξεις, θα ηγηθεί δυναμικά του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας των αντικαπιταλιστικών, αντιμονοπωλιακών, λαϊκών δυνάμεων για την επαναστατική ανατροπή, τον σοσιαλισμό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τελική ομιλία του στις εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.
«Σήμερα, στόχος του κεφαλαίου, των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων είναι να βάζουν εμπόδια στη διαμόρφωση αντικαπιταλιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυτών των οξυμμένων ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας. Είτε στηρίζοντας και ενισχύοντας σκοταδιστικές, ακροδεξιές, φασιστικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις και κόμματα είτε προωθώντας το αντιδραστικό ρεύμα του υποκειμενικού ιδεαλισμού, τη στρέβλωση της πραγματικότητας με τον ψεύτικο δικαιωματισμό, την ανάδειξη των ξεχωριστών ατομικών αστικών δικαιωμάτων», ανέφερε.
«Επιδιώκουν συνεχώς και με διάφορους τρόπους να βάζουν εμπόδια στην ενίσχυση του ΚΚΕ απέναντι στην προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να "αναβαπτιστεί" στα μάτια του λαού» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «θα ενισχυθεί η προσπάθεια του συστήματος να θέσει και νέα κάλπικα δίπολα, ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, προώθησης νέων ή παλιών "σωτήρων" και δήθεν "αντισυστημικών" φωνών που υπερασπίζονται την καπιταλιστική βαρβαρότητα στην ουσία», ενώ «αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί μπροστά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αφού η χρονιά που διανύουμε το 2026 έως το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα είναι ουσιαστικά προεκλογική περίοδος».
«Η συζήτηση περί "πολιτικής σταθερότητας", "κράτους δικαίου" και δήθεν "αντισυστημικών" δυνάμεων θα ενταθεί, με την υπερπροβολή αντιδραστικών λαϊκιστικών μορφωμάτων, όπως του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου, της Κωνσταντοπούλου, παλιών και νέων, όπως του Τσίπρα τώρα ή της Καρυστιανού», πρόσθεσε.
«Όμως, η μόνη πραγματικά αντισυστημική επιλογή είναι η αμφισβήτηση να παίρνει αντικαπιταλιστικό-αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο και προσανατολισμό, για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τους πολέμους, τις κρίσεις», τόνισε και επεσήμανε: «Όλα αναδεικνύουν ότι μόνη διέξοδος για τον λαό είναι η επαναστατική ανατροπή, η οικοδόμηση του σοσιαλισμού που με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να βάλει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, να προσφέρει ζωή με σύγχρονα δικαιώματα».
«Σήμερα υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ο λαός να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Η αισιοδοξία των κομμουνιστών δεν πηγάζει από αυταπάτες, αλλά από τη γνώση της ιστορικής αναγκαιότητας. Από την εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, από τη μεγάλη και ηρωική πορεία του κόμματος στο διάβα των δεκαετιών. Η ανατροπή θα έρθει ως αποτέλεσμα συνειδητής, μαχητικής, οργανωμένης λαϊκής δράσης με την εργατική τάξη ως πρωτοπόρα τάξη μπροστά, με την κοινωνική αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή συμμαχία του λαού, με το ΚΚΕ μπροστά. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.
«Σήμερα, στόχος του κεφαλαίου, των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων είναι να βάζουν εμπόδια στη διαμόρφωση αντικαπιταλιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυτών των οξυμμένων ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας. Είτε στηρίζοντας και ενισχύοντας σκοταδιστικές, ακροδεξιές, φασιστικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις και κόμματα είτε προωθώντας το αντιδραστικό ρεύμα του υποκειμενικού ιδεαλισμού, τη στρέβλωση της πραγματικότητας με τον ψεύτικο δικαιωματισμό, την ανάδειξη των ξεχωριστών ατομικών αστικών δικαιωμάτων», ανέφερε.
«Επιδιώκουν συνεχώς και με διάφορους τρόπους να βάζουν εμπόδια στην ενίσχυση του ΚΚΕ απέναντι στην προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να "αναβαπτιστεί" στα μάτια του λαού» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «θα ενισχυθεί η προσπάθεια του συστήματος να θέσει και νέα κάλπικα δίπολα, ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, προώθησης νέων ή παλιών "σωτήρων" και δήθεν "αντισυστημικών" φωνών που υπερασπίζονται την καπιταλιστική βαρβαρότητα στην ουσία», ενώ «αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί μπροστά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αφού η χρονιά που διανύουμε το 2026 έως το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα είναι ουσιαστικά προεκλογική περίοδος».
«Η συζήτηση περί "πολιτικής σταθερότητας", "κράτους δικαίου" και δήθεν "αντισυστημικών" δυνάμεων θα ενταθεί, με την υπερπροβολή αντιδραστικών λαϊκιστικών μορφωμάτων, όπως του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου, της Κωνσταντοπούλου, παλιών και νέων, όπως του Τσίπρα τώρα ή της Καρυστιανού», πρόσθεσε.
«Όμως, η μόνη πραγματικά αντισυστημική επιλογή είναι η αμφισβήτηση να παίρνει αντικαπιταλιστικό-αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο και προσανατολισμό, για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τους πολέμους, τις κρίσεις», τόνισε και επεσήμανε: «Όλα αναδεικνύουν ότι μόνη διέξοδος για τον λαό είναι η επαναστατική ανατροπή, η οικοδόμηση του σοσιαλισμού που με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να βάλει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, να προσφέρει ζωή με σύγχρονα δικαιώματα».
«Σήμερα υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ο λαός να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Η αισιοδοξία των κομμουνιστών δεν πηγάζει από αυταπάτες, αλλά από τη γνώση της ιστορικής αναγκαιότητας. Από την εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, από τη μεγάλη και ηρωική πορεία του κόμματος στο διάβα των δεκαετιών. Η ανατροπή θα έρθει ως αποτέλεσμα συνειδητής, μαχητικής, οργανωμένης λαϊκής δράσης με την εργατική τάξη ως πρωτοπόρα τάξη μπροστά, με την κοινωνική αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή συμμαχία του λαού, με το ΚΚΕ μπροστά. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα