Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης ήταν ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας και διετέλεσε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας στη δικτατορία, φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
