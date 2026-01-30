Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
«Η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και ο κινητήρας της είναι η ενέργεια» είπε στο συνέδριο του Economist, επικαλούμενη μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά ο Ντόναλντ Τραμπ - Ξεκίνησε την ομιλία της με «καλησπέρα» στα ελληνικά
Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The World Ahead 2026», με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο και τη μεταφορά αμερικανικού LNG.
Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της υπογραφής για το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία, το οποίο θα φτάσει μέσω της Atlantic Sea LNG, με πρώτο σταθμό τον τερματικό σταθμό στη Ρεβυθούσα. Η κυρία Γκιλφόιλ ξεκίνησε την ομιλία της στα ελληνικά, λέγοντας «καλησπέρα» και ότι είχε μόλις αφιχθεί από το αεροδρόμιο.
Κάνοντας έναν απολογισμό του 2025, η πρέσβειρα υπογράμμισε ότι επρόκειτο για χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε φράση που, όπως είπε, επαναλαμβάνει συχνά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: «Η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και ο κινητήρας της είναι η ενέργεια».
Αναφερόμενη στον κομβικό ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρας μας υπογράμμισε: «Αρκεί να κοιτάξουμε προς τον Βορρά. Η στρατηγική της Ρωσίας είναι να παγιδευτεί η Ευρώπη στο φθηνό φυσικό αέριο, χάνοντας έτσι την ανεξαρτησία της». Στον αντίποδα, όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοδοξούν να ανατρέψουν αυτή τη συνθήκη, με όχημα την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ίδια, η αμερικανική δέσμευση, στη βάση κοινών αξιών και αμοιβαίου σεβασμού, είναι να συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη και φθηνή ενέργεια. Κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι το αμερικανικό LNG, το οποίο, όπως είπε, θα μετασχηματίσει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, με δύο βασικές δεσμεύσεις που, όπως τόνισε, αναμένουν οι ΗΠΑ να υλοποιηθούν: έως το φθινόπωρο του 2027 να σταματήσουν πλήρως οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και, παράλληλα, η Ευρώπη να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού LNG συνολικής αξίας 700 δισ. δολαρίων.
Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της υπογραφής για το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία, το οποίο θα φτάσει μέσω της Atlantic Sea LNG, με πρώτο σταθμό τον τερματικό σταθμό στη Ρεβυθούσα. Η κυρία Γκιλφόιλ ξεκίνησε την ομιλία της στα ελληνικά, λέγοντας «καλησπέρα» και ότι είχε μόλις αφιχθεί από το αεροδρόμιο.
Κάνοντας έναν απολογισμό του 2025, η πρέσβειρα υπογράμμισε ότι επρόκειτο για χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε φράση που, όπως είπε, επαναλαμβάνει συχνά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: «Η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και ο κινητήρας της είναι η ενέργεια».
Αναφερόμενη στον κομβικό ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρας μας υπογράμμισε: «Αρκεί να κοιτάξουμε προς τον Βορρά. Η στρατηγική της Ρωσίας είναι να παγιδευτεί η Ευρώπη στο φθηνό φυσικό αέριο, χάνοντας έτσι την ανεξαρτησία της». Στον αντίποδα, όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοδοξούν να ανατρέψουν αυτή τη συνθήκη, με όχημα την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ίδια, η αμερικανική δέσμευση, στη βάση κοινών αξιών και αμοιβαίου σεβασμού, είναι να συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη και φθηνή ενέργεια. Κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι το αμερικανικό LNG, το οποίο, όπως είπε, θα μετασχηματίσει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, με δύο βασικές δεσμεύσεις που, όπως τόνισε, αναμένουν οι ΗΠΑ να υλοποιηθούν: έως το φθινόπωρο του 2027 να σταματήσουν πλήρως οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και, παράλληλα, η Ευρώπη να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού LNG συνολικής αξίας 700 δισ. δολαρίων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε κομβικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης. Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι κορυφαίος παίκτης, καθώς αποτελεί το σημείο αφετηρίας του Κάθετου Διαδρόμου».
Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα των υδρογονανθράκων, οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως κεντρικού ενεργειακού hub στην ευρύτερη περιοχή.
Με αφορμή αυτές τις συνεργασίες, η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει ακόμη στενότερη και πιο ουσιαστική τα επόμενα χρόνια, με την ενέργεια να παραμένει στο επίκεντρο της διμερούς στρατηγικής σχέσης.
«Προσωπική μου αποστολή οι Έλληνες και οι εταίροι μας στην περιοχή να έχουν σίγουρη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας» υπογράμμισε ακόμη η κυρία Γκιλφόιλ.
Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα των υδρογονανθράκων, οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως κεντρικού ενεργειακού hub στην ευρύτερη περιοχή.
Με αφορμή αυτές τις συνεργασίες, η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει ακόμη στενότερη και πιο ουσιαστική τα επόμενα χρόνια, με την ενέργεια να παραμένει στο επίκεντρο της διμερούς στρατηγικής σχέσης.
«Προσωπική μου αποστολή οι Έλληνες και οι εταίροι μας στην περιοχή να έχουν σίγουρη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας» υπογράμμισε ακόμη η κυρία Γκιλφόιλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα