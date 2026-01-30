Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε κομβικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης. Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι κορυφαίος παίκτης, καθώς αποτελεί το σημείο αφετηρίας του Κάθετου Διαδρόμου».Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα των υδρογονανθράκων, οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως κεντρικού ενεργειακού hub στην ευρύτερη περιοχή.Με αφορμή αυτές τις συνεργασίες, η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει ακόμη στενότερη και πιο ουσιαστική τα επόμενα χρόνια, με την ενέργεια να παραμένει στο επίκεντρο της διμερούς στρατηγικής σχέσης.«Προσωπική μου αποστολή οι Έλληνες και οι εταίροι μας στην περιοχή να έχουν σίγουρη και αξιόπιστη παροχή ενέργειας» υπογράμμισε ακόμη η κυρία Γκιλφόιλ.