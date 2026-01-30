Έπεσαν οι υπογραφές για τη πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
Ουκρανία LNG

Έπεσαν οι υπογραφές για τη πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο

Υπεγράφη σήμερα η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Άκτορ ΔΕΠΑ). Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο.

Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν μέσω του Route 1. Να σημειωθεί ότι στη συμφωνία με τη Naftogaz υπάρχει ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πάντως το προηγούμενο διάστημα το capacity ήταν περίπου 700.000MWh.

Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1η και 31η Μαρτίου 2026. Η διαμετακόμιση θα γίνει μέσω Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία). Προμηθευτής του US LNG θα είναι η BP.

ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr
