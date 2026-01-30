Συνάντηση Μητσοτάκη - Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ: Συζήτησαν διμερή και ευρωπαϊκά ζητήματα
Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ, όπου συνεδριάζουν σήμερα και αύριο οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.
