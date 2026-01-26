Δούκας: Όχι στο κουκούλωμα, να συζητήσουμε τι κρατά το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο στις δημοσκοπήσεις

Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές τονίζει ο δήμαρχος της Αθήνας και προτείνει ένα συνέδριο διαλόγου, βαθιά πολιτικό