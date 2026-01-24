Πλεύρης: Μειωμένες οι ροές μεταναστών το 2025 χάρη στα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν
Πλεύρης: Μειωμένες οι ροές μεταναστών το 2025 χάρη στα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν
Με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου αναφέρει ότι τη χρονιά που πέρασε μπήκαν στη χώρα 48.298 μετανάστες, 21% μειωμένοι σε σχέση με το 2024
Μειωμένες εμφανίζονται οι ροές μεταναστών το 2025, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ροές για τη χρονιά που πέρασε έφτασαν τις 48.298, ενώ το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 60.886, δηλαδή μειωμένες κατά 21%.
Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου τονίζει ότι η μείωση αυτή σημειώθηκε κυρίως το τελευταίο 5μηνο της περασμένης χρόνιας, λόγω - όπως λέει - των σκληρών μέτρων που εφαρμόστηκαν, ενώ μέχρι το Ιούλιο παρουσιαζόταν αύξηση.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη
Οι ροές το 2025 κλείνουν στον αριθμό 48.298 έναντι 60.886 του 2024. Περίπου 13.000 λιγότερες με ανοικτό το αυξημένο μέτωπο της Λιβυης. 21% μείωση. Η μείωση αφορά το τελευταίο 5 μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα καθώς έως τον Ιούλιο είχαμε αύξηση όπως βλέπετε στα γραφήματα.
Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου τονίζει ότι η μείωση αυτή σημειώθηκε κυρίως το τελευταίο 5μηνο της περασμένης χρόνιας, λόγω - όπως λέει - των σκληρών μέτρων που εφαρμόστηκαν, ενώ μέχρι το Ιούλιο παρουσιαζόταν αύξηση.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη
Οι ροές το 2025 κλείνουν στον αριθμό 48.298 έναντι 60.886 του 2024. Περίπου 13.000 λιγότερες με ανοικτό το αυξημένο μέτωπο της Λιβυης. 21% μείωση. Η μείωση αφορά το τελευταίο 5 μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα καθώς έως τον Ιούλιο είχαμε αύξηση όπως βλέπετε στα γραφήματα.
Οι ροές το 2025 κλείνουν στον αριθμό 48.298 έναντι 60.886 του 2024. Περίπου 13.000 λιγότερες με ανοικτό το αυξημένο μέτωπο της Λιβυης. 21% μείωση. Η μείωση αφορά το τελευταίο 5 μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα καθώς έως τον Ιούλιο είχαμε αύξηση όπως βλέπετε στα γραφήματα pic.twitter.com/kw0sG5m2Qt— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) January 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα